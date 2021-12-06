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Доклад SIPRI: Рынок вооружений процветает и во время пандемии

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- Алина Мамаева
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Несмотря на глобальные экономические проблемы, вызванные пандемией COVID-19, объемы продаж вооружений в мире продолжают расти. США сохраняют лидерство на этом рынке, объемы экспорта из РФ снижаются, сообщает Deutsche Welle (DW).

Из-за пандемии коронавируса мировой ВВП в 2020 году сократился на 3,1 процента, однако одну из отраслей экономики кризис, похоже, не затронул. Согласно докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), обнародованному 6 декабря, суммарный объем продаж 100 компаний-лидеров по производству вооружений в мире с 2019 по 2020 год вырос на 1,3 процента, достигнув 531 миллиард долларов.

С точки зрения экспертов SIPRI, на подобное развитие повлияли три фактора. Во-первых, во многих странах производители вооружений в значительной степени были защищены устойчивым государственным спросом на их продукцию.

Во-вторых, многие государства прибегли к ускоренным платежам и заказам по графику, чтобы смягчить влияние локдаунов. И в-третьих, поскольку контракты на закупку вооружений обычно заключаются на несколько лет, многие производители смогли получить прибыль от заказов, сделанных еще до начала кризиса, связанного с пандемией COVID-19, указывается в докладе.

Крупнейшим в мире экспортером оружия остаются Соединенные Штаты. Суммарный объем продаж американских компаний (их в списке SIPRI 41) составил 285 миллиардов долларов, или 54 процента от общего объема продаж 100 компаний-лидеров на рынке вооружений. Это соответствует годовому росту в 1,9 процента. Один только концерн Lockheed Martin продал в 2020 году оборонные системы на сумму в 58 миллиардов долларов.

В то же время, отмечают эксперты, США активно инвестируют в новые разработки в военной отрасли, чтобы быть готовыми отразить возможную угрозу, исходящую от стран, которые Вашингтон считает своими потенциальными противниками, в первую очередь КНР и РФ.

В числе 100 крупнейших производителей вооружений в мире в 2020 году оказались и 26 компаний из Европы, в том числе - одна украинская ("УкрОборонПром"). По данным SIPRI, суммарный объем их продаж по сравнению с 2019 годом вырос на 1 процент, достигнув 109 миллиардов долларов.

Самый крупный "кусок" в этом "пироге" пришелся на долю семи британских компаний: 37,5 миллиарда долларов. Шесть французских производителей продали вооружений на 24,7 миллиарда долларов, два итальянских - на 13,8 миллиарда долларов.

В топ-100 мировых лидеров в производстве вооружений в 2020 году вошли четыре немецких предприятия. Суммарно они достигли объема продаж в 8,9 миллиарда долларов, что на 1,3 процента больше, чем годом ранее.

Суммарный объем продаж девяти российских компаний, входящих, по версии SIPRI, в сотню мировых лидеров, в 2020 году сократился на 6,5 процента - с 28,2 миллиарда до 26,4 миллиарда долларов. И это произошло несмотря на заявления правительства России о поддержке, оказанной военным предприятиям, чтобы смягчить негативное влияние пандемии, констатируют авторы доклада. Особенно заметным снижение уровня продаж было у компаний "Алмаз-Антей" (на 31 процент, "Вертолеты России" (13 процентов) и АО "Объединенная судостроительная корпорация" (11 процентов).

По мнению экспертов SIPRI, это развитие можно объяснить тремя причинами. Во-первых госпрограмма перевооружения ВС, проходившая в 2011-2020 годах, подошла к концу, а финансирование закупок оружия в рамках последующей программы оказалось меньше. Кроме того, некоторые экспортные поставки были отложены из-за пандемии.

В то же время семь российских компаний реализуют сейчас государственную политику по диверсификации своей продукции, стремясь увеличить продажи в гражданском секторе до 30 процентов от общего объема продаж к 2025 году и до 50 процентов к 2030 году, поясняется в докладе.

Среди компаний РФ, существенно увеличивших объемы продаж в 2020 году, по данным SIPRI, - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, прирост 16 процентов), "Концерн Радиоэлектронные Технологии" (КРЭТ, прирост 22 процента) и "Росэлектроника" (39 процентов.

Комментируя в беседе с DW сокращение объемов экспорта вооружений у российских производителей, эксперт боннского Международного центра исследования конфликтов (Bonn International Center for Conflict Studies) Маркус Байер (Markus Bayer) отмечает, что это может быть связано с потерей РФ многолетних крупных заказчиков, таких как Китай или Индия, расширивших в последние годы собственное военное производство.

По данным SIPRI, годовой рост объемов продаж пяти китайских госпредприятий, вошедших в список 100 мировых лидеров военной промышленности, в 2020 году составил 1,9 процента. За этот год компании продали своей продукции суммарно на 66,8 миллиарда долларов.

По словам Байера, как Индия, так и Китай воспользовались советскими военными технологиями для развития своей оборонной промышленности, причем в области строительства авианосцев Китай за последние 20 лет "не только догнал, но и перегнал Россию", которая за тот же период не приняла на вооружение ни одного нового авианосца.


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URL: https://www.vb.kg/410428
Теги:
оружие, мировая пресса
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