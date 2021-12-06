Кыргызстан стал одним из партнеров конгресса по русскому языку

"Русский язык в глобальном научном и образовательном пространстве" – конгресс под таким названием пройдет 6 – 10 декабря в пяти странах СНГ, включая Кыргызстан. Конгресс состоится в очном и дистанционном форматах, сообщили в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина (Москва), который и выступил главным организатором этого мероприятия.

Оно проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования России, в партнерстве с Кыргызско-Российским славянским университетом (КРСУ), Российско-Таджикским (славянским) университетом (РТСУ), Белорусско-Российским университетом (БРУ), Российско-Армянским университетом (РАУ).

Конгресс инициирован в рамках подготовки к Году русского языка в СНГ, которым провозглашен 2023-й. К участию приглашены научные работники, преподаватели и студенты вузов, учителя, представители органов власти, общественные деятели стран Содружества.

Цель конгресса, по информации организаторов, - всестороннее обсуждение проблем функционирования русского языка как глобального языка науки и образования, языка межнационального общения стран СНГ.

Торжественное открытие конгресса состоится 6 декабря в Институте Пушкина. Предложенная для обсуждения тема – "Координация и повышение эффективности преподавания и научного изучения русского языка на пространстве СНГ". Участие в открытии, как планируется, примут руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, советник Президента РФ, президента Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Владимир Толстой.

С докладами выступят ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева, проректор по международной деятельности Российского университета дружбы народов Лариса Ефремова и другие.

Также состоится торжественное награждение победителей конкурса грантовой поддержки гуманитарных исследовательских и проектных инициатив молодежи имени академика В.Г. Костомарова и круглый стол с победителями. Во второй половине дня начнутся заседания секций конгресса, которые будут проходить 6 – 10 декабря.

Конгресс продолжится 7 декабря на базе КРСУ (Бишкек), тема "Актуальные проблемы билингвизма и диалога культур", 8 декабря – РТСУ (Душанбе),"Методика преподавания русского языка как иностранного в контексте многоязычия и цифровой трансформации", 9 декабря – БРУ (Могилев), "Русский язык на рынке труда", 10 декабря – РАУ (Ереван), "Русский язык – язык литературы и культуры"

Для участия в конгрессе зарегистрировалось более 3400 специалистов из 59 стран мира, в том числе 2950 представителей стран СНГ. В течение пяти дней более 550 докладчиков – исследователи, преподаватели, представители органов власти, общественные деятели – будут делиться опытом, обсуждать самые важные и актуальные проблемы в сфере русского языка, лингвистики, литературы, культуры.