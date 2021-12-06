Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.42 - 96.87

В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным днем

205  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России члены Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин и Светлана Бессараб предложили навсегда сделать 31 декабря выходным днем в стране. Их слова приводит URA.RU.

Как отметили депутаты, в последний день года половина рабочего дня обычно тратится на подготовку к праздникам и корпоративам. Необходимо "сделать, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему, чтобы люди больше не беспокоились", добавили парламентарии.

Если 31 декабря станет постоянным выходным, придется переносить дни, в которые россияне будут отдыхать, предназначенные для других праздников. Вероятно, нужно будет передвинуть весенние выходные, заключили депутаты.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные получат два выходных дня перед новогодними праздниками. Личный состав вооруженных сил будет отдыхать 29 и 30 декабря за предшествующие рабочие субботы, уточнил глава Минобороны.

Новогодние каникулы у жителей России продлятся с 31 декабря по 9 января. Всего в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410431
Теги:
Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  