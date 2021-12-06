Михаил Мясникович поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович поздравил с днем рождения Президента Кыргызской Республики, члена Высшего Евразийского экономического совета Садыра Жапарова.

Михаил Мясникович, как сообщили в ЕЭК, отметил большой личный вклад Садыра Жапарова в развитие современного независимого Кыргызстана, углубление отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества евразийских народов.

"Следующий год будет ознаменован председательством Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе, – говорится в поздравительном письме. – Убежден, что Ваш богатый жизненный и политический опыт, Ваши мудрость и масштабное мышление помогут не только сохранить набранные темпы роста, но и обеспечить дальнейшее развитие ЕАЭС под председательством Кыргызстана".

"Это, - как подчеркнул Мясникович, - полностью отвечает интересам наших стран, способствует упрочению стабильности и безопасности в евразийском регионе и мире".

Глава Коллегии ЕЭК пожелал Садыру Жапарову доброго здоровья и неиссякаемой энергии, а Кыргызской Республике – процветания.