Президент поручил повысить денежные нормы расходов в социальных учреждениях

Подписан Указ "О повышении денежной нормы расходов на питание в отдельных учреждениях социальной сферы"

Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О повышении денежной нормы расходов на питание в отдельных учреждениях социальной сферы".

Соответствующее поручение глава государства давал 3 декабря при посещении Беловодского детского психоневрологического социального стационарного учреждения в селе Беловодское Московского района Чуйской области.

Так, в целях повышения качества питания детей, оставшихся без попечения родителей, детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан, проживающих в учреждениях социальной сферы, руководствуясь статьями 19, 44, 66 и 71 Конституции постановляется:

Кабинету министров:

1) с 1 января 2022 года увеличить денежную норму питания на 100 процентов:

детей, пожилых граждан, лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях Министерства труда, социального обеспечения и миграции; детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях Министерства образования и науки; детей в специализированных центрах реабилитации (домах ребенка) Министерства здравоохранения;

2) изыскать и выделить дополнительные финансовые средства для реализации данного Указа;

3) привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.