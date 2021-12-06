Президент поручил повысить денежные нормы расходов в социальных учреждениях

Подписан Указ "О повышении денежной нормы расходов на питание в отдельных учреждениях социальной сферы"
Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О повышении денежной нормы расходов на питание в отдельных учреждениях социальной сферы".
Соответствующее поручение глава государства давал 3 декабря при посещении Беловодского детского психоневрологического социального стационарного учреждения в селе Беловодское Московского района Чуйской области.
Так, в целях повышения качества питания детей, оставшихся без попечения родителей, детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан, проживающих в учреждениях социальной сферы, руководствуясь статьями 19, 44, 66 и 71 Конституции постановляется:
Кабинету министров:
1) с 1 января 2022 года увеличить денежную норму питания на 100 процентов:
2) изыскать и выделить дополнительные финансовые средства для реализации данного Указа;
3) привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.