Садыр Жапаров обратился к крестьянам и фермерам

Сегодня на официальной странице президента в социальной сети Facebook было опубликовано обращение Садыра Жапарова к крестьянам и фермерам. Далее мы приводим весь его текст.

"Уважаемые фермеры и крестьяне!

Сегодня я издал Указ, согласно которому фермеры и крестьянские хозяйства будут освобождены от уплаты земельного налога.

Эта работа ведется для того, чтобы поддержать сферу сельского хозяйства, пусть это и небольшое дело, но вам станет легче. С 1 января 2022 года вам не придется платить налоги с орошаемых земель, пашни, пастбищ и сенокосов. Уплачиваемый вами налог будет оплачиваться из республиканского бюджета. Кроме того, в следующем году мы начнем предоставлять фермерам кредиты под 6 процентов годовых. Конечно, за один год мы не сможем обеспечить всех фермеров. Но в перспективе, даст Бог, согласно нашим расчетам, мы сможем обеспечить всех вас в ближайшие 3-4 года.

Наша главная цель – это создать для вас благоприятные условия и обеспечить страну продовольствием. В прошлом большая часть нашей земли не возделывалась. Нельзя оставлять без возделывания даже один метр орошаемой земли.

Местные власти, айыл окмоту, акимы и представители президента в регионах, будете персонально нести ответственность за это. Так что, обратите пристальное внимание сейчас. Начните тесное сотрудничество с "Айыл Банком" и "РСК Банком". Мы говорим о продовольственной безопасностью. Какая может быть продовольственная безопасность, если мы не возделываем земли? Сейчас мы импортируем большую часть продуктов питания. Тогда как, напротив, мы должны экспортировать. Для того, чтобы вы могли экспортировать, государство приложит все усилия и будет оказывать всяческую поддержку. В свою очередь и вы должны целенаправленно и эффективно использовать кредиты и помогать государству.

Кроме того, мы освобождаем от уплаты всех видов налогов предпринимательской деятельности с годовым оборотом до 8 миллионов сомов. За исключением отчислений Социального фонда и подоходного налога. Налоги взимаются только в том случае, если годовой оборот превышает 8 миллионов сомов.

Это позволит обеспечить материальную поддержку и создаст благоприятные условия со стороны государства для малого бизнеса".