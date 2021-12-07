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Омикрон бросил вызов дельте

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- Нина Ничипорова
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Страшный сюрприз миру преподнес COVID c новым омикрон–штаммом накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом.

Омикрон, согласно рабочей гипотезе ученых, мог приобрести более 30 мутаций в организме человека с иммунодефицитом. А родина омикрона - ЮАР, лидер по ВИЧ–инфицированным. Хотя другие ученые утверждают, что заболевают люди в разных странах, которые никогда не были на юге Африки.

Казалось бы, она от нас далека, и у кыргызстанцев явно нет настороженности к этой опасности. Тем более что дельта–то особо не свирепствует: вчера, например, было зарегистрировано 56 случаев. Но мы, помнится, также безответственно отнеслись и к дельте, которая в конце концов добралась до Кыргызстана и принесла много бед.

Конечно, правительство не случайно ввело требования о наличии ПЦР–теста, без которого в страну не попадешь, требует ускорить вакцинацию и запретило въезд граждан из африканских стран. Это, безусловно, крайне необходимо. Но если омикрон все–таки проберется через кордон, то наша система здравоохранения не выдержит натиска с его нынешней инфраструктурой, нехваткой специалистов, незнанием, как бороться с непрошеным гостем. Об этом говорят ведущие ученые–медики и врачи–практики, которые предлагали свои рекомендации по борьбе с COVID на самом верху. Но особой реакции на них не последовало.

Ни прежнее, ни нынешнее правительство даже не заикается о строительстве хотя бы одной современной инфекционной больницы в стране. Спасибо коллективу нынешней, который принял на себя удар COVID. Но ее возможности весьма ограниченны. И кыргызстанцы в случае очередной волны COVID могут остаться у порога больниц либо умирать из–за отсутствия там современного оборудования. Нужны ведь не только аппараты ИВЛ и концентраторы, а компьютерные томографы, мониторы, дефибрилляторы, дорогостоящие антибиотики при осложнениях. У нас же даже в главной клинике страны нет компьютерного томографа, который дает четкую картину поражения легких.

Кстати, не проводится у нас и реабилитация перенесших ковид даже в тяжелой форме. А мир бьет тревогу по поводу, например, постковидного диабета. Поэтому всем кыргызстанцам, которые перенесли COVID, наверное, стоит самим контролировать уровень глюкозы в крови.

Сейчас один из самых актуальных вопросов у населения: насколько эффективны вакцины от нового коронавируса. По мнению ученых, поскольку у омикрона есть сходство с предыдущими штаммами, вакцины будут работать. Главная цель иммунизации - снизить риск тяжелой формы COVID и смертности. Поэтому эпидемиологи советуют безотлагательно привиться тем, кто этого еще не сделал, а остальным ревакцинироваться.

Локдаун из–за омикрона, как и QR–кода, по словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, вводить не планируется. "Как министр беру на себя ответственность, что таких мер в стране не будет", - сказал он.

Сейчас в мире зафиксировано 265 миллионов случаев COVID, умерли от осложнений более пяти миллионов человек. Сделано прививок от COVID во всем мире - более 8 миллиардов. Омикрон выявлен уже в 23 странах. Но, по словам гендиректора ВОЗ, их количество будет расти. Тем более, что гипермутант распространяется очень быстро. Уже известно об опасности омикрон–штамма у детей.

Наверное, из всей поступающей сегодня информации надо сделать вывод: крайне важно соблюдать меры предосторожности каждому из нас, носить маски, не нарушать дистанцию в общественных местах и, конечно, сделать прививку. Расслабляться, одним словом, нельзя.

Важно

У всех въезжающих в Кыргызстан теперь требуют ПЦР–тест из–за нового штамма COVID.

Меры касаются как кыргызстанцев, так и иностранцев. При этом не важно, вакцинирован человек или нет. Такое решение приняли, чтобы попытаться предотвратить появление в стране нового штамма COVID омикрон.

Министерство здравоохранения отслеживает эпидемиологическую ситуацию в странах, где выявляются очаги заражения новым штаммом, для передачи списка этих государств в Пограничную службу ГКНБ. Подданным этих государств будет запрещен въезд. Министерствам и ведомствам поручено находиться в полной готовности на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с новым вариантом вируса.


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URL: https://www.vb.kg/410438
Теги:
коронавирус
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