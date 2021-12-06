Подготовкой новогоднего стиля украшения Бишкека занималось бюро I - media

В столице полным ходом идут подготовительные работы по украшению города к новогодним праздникам: оформляется главная елка страны, декорируются офисы и здания.

Напомним, что в этом году была разработана айдентика новогоднего оформления. Фирменный стиль станет основой новогоднего дизайна столицы. Уже к середине декабря фасады зданий и общественные пространства украсят согласно новому гиду. Подготовкой фирменного стиля занималось креативное бюро I - media в лице дизайнера Нурбека Насыранбекова. В основе концепции вдохновение от национальных узоров, снежинок и фейерверка.

Новогоднее оформление - один из ключей к хорошему настроению, праздничному ожиданию волшебства. Мэрия Бишкека обращается к бизнес сообществу города, с призывом поддержать единое оформление города, так чтобы к общественным пространствам присоединились и коммерческие. Единые элементы стиля позволят городу иметь более цельный праздничный образ. Основные элементы по стилю уже доступны для скачивания. С помощью них владельцы городского бизнеса смогут самостоятельно украсить витрины кафе и магазинов, а также оформить различные категории собственного сервиса.