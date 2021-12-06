В СНГ появится новый инструмент социальной политики

На заседании Экономического совета СНГ, состоявшемся в Москве, одобрены Нормативы качества жизни. Документ разработан Консультативным Советом по труду, занятости и социальной защите населения государств Содружества.

Такие нормативы, по информации Исполкома СНГ, представляют собой систему стандартов, соблюдение которых обеспечивает реализацию основных социальных прав граждан государств Содружества в социальной сфере и в области социальной защиты, и будут носить рекомендательный характер.

Целью формирования нормативов названо установление минимального уровня государственных гарантий для обеспечения социально-экономических прав граждан и одновременно - определение ориентира для осуществления социально-экономической политики страны, обеспечения ее устойчивого развития. И если первый показатель определяется каждым государством СНГ самостоятельно с учетом его экономических возможностей, то второй является общим для всех. Однако механизм для сближения этого ориентира определяется каждым государством самостоятельно.

Для объективной оценки положения стран СНГ в предлагаемом документе предусмотрен перечень необходимых статистических показателей. Он разработан по одиннадцати направлениям: благосостояние, социальная защита населения, население и здоровье, образование, жилищные условия, качество продукции и услуг, экологическая ситуация, правовая защищенность, культура, физическая культура и спорт, туризм. Данные нормативы призваны, в том числе, быть ориентирами для стран в целом, их успешного и устойчивого развития на перспективу.

Экономическим советом СНГ рекомендовано соответствующим министерствам и ведомствам государств – партнеров, органам отраслевого сотрудничества СНГ учитывать положения нормативов при подготовке различных национальных концептуальных программ и документов, нормативно-правовых актов, а также при разработке проектов многосторонних международных документов Содружества.

"Принятие этого документа является важным шагом в обеспечении устойчивого развития государств СНГ. Нормативы качества жизни будут способствовать обеспечению реализации основных социальных гарантий и прав граждан государств Содружества", - подчеркнули в пресс-службе Исполкома СНГ.