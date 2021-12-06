Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.42 - 96.87

Заслуги в кардиохирургии профессора Абдраманова высоко оценили в Турции

173  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На международной конференции по развитию здравоохранения, директору Южного регионального научного центра сердечно-сосудистой хирургии, заслуженному врачу КР, главному кардиохирургу Минздрава КР, профессору Калдарбеку Абдраманову вручили сертификат Международной научной медицинской академии.

"Мы делали и делаем всё возможное, чтобы поднять престиж и уровень сердечной хирургии в Кыргызстане", - заявил VB.KG директор Южного регионального научного центра сердечно-сосудистой хирургии, профессор Абдраманов.

"За прошедшие десятилетия мы добились перехода с эры многоцентрового развития, где один хирург, один центр диктовал моду, в эру многоцентрового конкурентного развития отрасли, создали реальные условия для дальнейшего прогресса сердечно-сосудистой хирургии страны, воплотили в жизнь идеи своих учителей, основоположников кардиохирургии у нас, - добавил Калдарбек Абдраманов.

"Сертификат – это, бесспорное признание заслуг в кардиохирургии Кыргызстана Калдарбека Алишеровича. В Южном региональном научном центре, который он возглавляет, работает отличная команда врачей, успешно делающих операции на сердце на уровне мировых стандартов. И эта награда – тому подтверждение", - сказал VB.KG глава Международной научной медицинской академии, профессор Талантбек Батыралиев.

Сертификат высочайшему профессионалу и Мастеру своего дела вручил его коллега, известный в мире детский кардиохирург, профессор Сертач Чичек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410449
Теги:
порок сердца, Турция, хирургия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  