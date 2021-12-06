Заслуги в кардиохирургии профессора Абдраманова высоко оценили в Турции

На международной конференции по развитию здравоохранения, директору Южного регионального научного центра сердечно-сосудистой хирургии, заслуженному врачу КР, главному кардиохирургу Минздрава КР, профессору Калдарбеку Абдраманову вручили сертификат Международной научной медицинской академии.

"Мы делали и делаем всё возможное, чтобы поднять престиж и уровень сердечной хирургии в Кыргызстане", - заявил VB.KG директор Южного регионального научного центра сердечно-сосудистой хирургии, профессор Абдраманов.

"За прошедшие десятилетия мы добились перехода с эры многоцентрового развития, где один хирург, один центр диктовал моду, в эру многоцентрового конкурентного развития отрасли, создали реальные условия для дальнейшего прогресса сердечно-сосудистой хирургии страны, воплотили в жизнь идеи своих учителей, основоположников кардиохирургии у нас, - добавил Калдарбек Абдраманов.

"Сертификат – это, бесспорное признание заслуг в кардиохирургии Кыргызстана Калдарбека Алишеровича. В Южном региональном научном центре, который он возглавляет, работает отличная команда врачей, успешно делающих операции на сердце на уровне мировых стандартов. И эта награда – тому подтверждение", - сказал VB.KG глава Международной научной медицинской академии, профессор Талантбек Батыралиев.

Сертификат высочайшему профессионалу и Мастеру своего дела вручил его коллега, известный в мире детский кардиохирург, профессор Сертач Чичек.