Сотрудники мэрии отказались от новогодних корпоративных вечеров

Мэрия столицы вместе с подведомственными ей структурами решили в этом году отказаться от проведения новогодних корпоративов в пользу благотворительности.

В непростой эпидемиологической и экономической ситуации было принято решение акцентировать внимание на все еще актуальную проблему распространения среди населения Бишкека вируса COVID-19, а также направить усилия на оказание посильной помощи и поддержки социально-уязвимых групп горожан. Вместо увеселительных коллективных мероприятий в преддверии Нового года сотрудники системы мэрии, муниципальных коммунальных служб города планируют приобрести предметы быта и первой необходимости, бытовую технику и другие принадлежности для различных социальных учреждений, действующих на территории столицы.

Столичный муниципалитет обращается к коллективам организаций и предприятий Бишкека с призывом присоединиться к инициативе и в канун наступающих новогодних праздников таким же образом помочь нуждающимся согражданам.

Для желающих поддержать акцию, столичная мэрия может предоставить перечень соцучреждений столицы с указанием списка их потребностей.