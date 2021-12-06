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Сотрудники мэрии отказались от новогодних корпоративных вечеров

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- Айжан Мамбеталиева
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Мэрия столицы вместе с подведомственными ей структурами решили в этом году отказаться от проведения новогодних корпоративов в пользу благотворительности.

В непростой эпидемиологической и экономической ситуации было принято решение акцентировать внимание на все еще актуальную проблему распространения среди населения Бишкека вируса COVID-19, а также направить усилия на оказание посильной помощи и поддержки социально-уязвимых групп горожан. Вместо увеселительных коллективных мероприятий в преддверии Нового года сотрудники системы мэрии, муниципальных коммунальных служб города планируют приобрести предметы быта и первой необходимости, бытовую технику и другие принадлежности для различных социальных учреждений, действующих на территории столицы.

Столичный муниципалитет обращается к коллективам организаций и предприятий Бишкека с призывом присоединиться к инициативе и в канун наступающих новогодних праздников таким же образом помочь нуждающимся согражданам.

Для желающих поддержать акцию, столичная мэрия может предоставить перечень соцучреждений столицы с указанием списка их потребностей.


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URL: https://www.vb.kg/410451
Теги:
благотворительность, Кыргызстан, COVID-19, COVID, мэрия
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