Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова с днем рождения.

"Желаю Вам доброго здоровья и успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному народу Кыргызстана - благополучия и процветания. Пользуясь приятной возможностью, выражаю уверенность в том, что кыргызско-таджикские отношения созидательного сотрудничества и впредь будут развиваться и расширяться на основе принципов взаимоуважения, взаимопонимания и добрососедства во всех сферах общих интересов", - отмечается в поздравлении президента Таджикистана.