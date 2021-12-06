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Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова с днем рождения

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- Айжан Мамбеталиева
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Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон поздравил Садыра Жапарова с днем рождения.

"Желаю Вам доброго здоровья и успехов в Вашей государственной деятельности, а дружественному народу Кыргызстана - благополучия и процветания. Пользуясь приятной возможностью, выражаю уверенность в том, что кыргызско-таджикские отношения созидательного сотрудничества и впредь будут развиваться и расширяться на основе принципов взаимоуважения, взаимопонимания и добрососедства во всех сферах общих интересов", - отмечается в поздравлении президента Таджикистана.


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URL: https://www.vb.kg/410452
Теги:
президент, Таджикистан, Кыргызстан
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