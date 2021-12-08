Стала известна фамилия бойца из Кыргызстана, чьи останки нашли в России

Ранее мы рассказывали о том, что в поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" обратился коллега из России - Руслан Лукашов, который сообщил, что объявлен поиск родных солдата из Кыргызстана, чьи останки и медальон найдены в Смоленской области. На полуистлевшем вкладыше в смертный медальон вписаны фамилия Турусбеков Т. - это тот, кому боец просил сообщить в случае его гибели на фронте. Также читается только имя Арстанбек и нечетко (у)рбеков.

Мы опубликовали фото самой записки-вкладыша в смертный медальон:

"Киргизская ССР, Фрунзенская обл., ст. Джам-Бул, Будёновский р-н, Талды-Булакский с/совет, колхоз "Джаны-Турмуш".

….(у)рбеков Арстан(б)ек. Получить: Турусбеков Т. …"

Информация разлетелась по стране и поисковикам позвонили сразу два родственника бойца. Оказалось, что действительно был такой боец по имени Арстанбек, из того села, что указано, Таласской области, только фамилия его была не Турусбеков, как предполагалось, а Айдарбеков.

"Дело в том, что отец его рано умер, а его вдова вышла замуж и проживала в семье Турусбековых. Потому и записка была адресована Турусбекову. И у Арстанбека было еще два брата - Сатыбай, 1919 г.р., и Джолдошбек, 1922 г.р., и они тоже не вернулись с войны. Все трое братьев считаются пропавшими без вести. Их мама, Айымбубу Джундубаева, умерла в 80-е годы, до смерти все надеялась узнать хоть какую-то информацию о сыновьях", - рассказали родственники.

Поисковики проверили по базам данных и оказалось, что действительно все три брата числятся в списках пропавших без вести - по спискам подворного обхода. Теперь вот стала известна судьба младшего брата, Арстанбека Айдарбекова, 1924 года рождения. Но призван он был раньше среднего брата, в 1942 году. Старший брат, Сатыбай, был призван еще до войны. Пока каких-то данных на них найти не удалось.

Родные Арстанбека Айдарбекова проживают в Таласской области, также вспомнили, что в семье, возможно, сохранились фотографии братьев и их матери.

Представители "Наша Победа - Биздин Жениш" по просьбе родных уточнили, возможно ли передать останки бойца Арстанбека Айдарбекова на родину. По уточненным данным получается, что поисковики нашли двух солдат и медальон, а потому для того, чтобы забрать останки именно Арстанбека, надо проводить ДНК- экспертизу. Получив эту информацию, родные решили, что их дед должен быть похоронен со своими боевыми товарищами на Смоленской земле.

Родных приглашают на перезахоронение останков. Дату сообщат дополнительно.

Поисковики просят Министерство обороны Кыргызской Республики внести данные бойца Арстанбека Айдарбекова в официальные списки погибших во время Великой Отечественной войны и вычеркнуть из списков пропавших без вести.