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Разыскивается сотрудник УВД, завладевший 135 тысячами долларов

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- Анастасия Карелина
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Объявлен в розыск сотрудник УВД Октябрьского района Бишкека, обманным путем завладевший 135 тысячами долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В органы национальной безопасности с заявлением обратился гражданин "О.А.". Он рассказал, что сотрудник УВД Октябрьского района города Бишкек "С.Р.", используя свое служебное положение, завладел денежными средствами в сумме 135 тысяч долларов и под разными предлогами отказывается их возвращать.

По данному факту ГКНБ начато досудебное производство по статье 209 часть 4 пункт 1, пункт 4 УК КР ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием служебного положения").

"С.Р." объявлен в розыск, а Первомайским районным судом города Бишкек в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно). Ведется следствие.

ГКНБ КР просит всех пострадавших от данного лица обратиться в дежурную службу по телефону: 0(312)66-04-75, или по номеру 0(702)233-243 (WhatsApp). Позвонить можно также в территориальные управления на номера телефонов доверия, работающие в круглосуточном режиме:

Чуйская область: 0(312)54-07-19;

Джалал-Абадская область: 0(3722)5-60-49;

Ошская область: 0(3222)2-30-78;

Иссык-Кульская область: 0(3922)5-11-80;

Таласская область: 0(3422)5-20-43;

Нарынская область: 0(3522)5-08-49;

Баткенская область: 0(3622)5-00-33.


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URL: https://www.vb.kg/410463
Теги:
ГКНБ, УВД, мошенничество, Октябрьский район, розыск, Бишкек
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