Мальчишки и девчонки из детских домов ищут Деда Мороза

В Бишкеке проходит ежегодная новогодняя благотворительная акцию "Письмо Деду Морозу", которая продлится до 25 декабря 2021 года. Проводит добрую акцию общественный фонд "Прав защиты детей сирот".

Триста мальчишек и девчонок из разных детских домов и интернатов страны написали доброму волшебнику письма со своими мечтами и желаниями и очень надеются, что они исполнятся.

К слову, большинство писем уже разобрали взрослые, которые готовы стать Дедом Морозом и подарить ребятам веру в чудо. Но остались еще письма, которые пока никто не забронировал.

Например, 13-летний Саша рассказал, что учится в 7 классе. И поделился, что хотел бы на новый год блютуз-наушники, часы, цепочку и игрушку Bakugan. "Я до сих пор верю в Деда Мороза и желаю тебе успеха, любви. И чтобы ты не болел", - написал в своем обращении парнишка.

12-летний Ринат тоже хотел бы цепочку и браслет, а также теплые толстовку и штаны, банный набор и обувь 38 размера. А еще мальчик мечтает о настоящих часах и очень хочет набор ручек разных цветов.

Желающим исполнить детские мечты можно выбрать одно или несколько писем с пожеланиями. А подготовленный подарок принести по адресу: Бишкек, улица Коенкозова, 135.

Как оформить подарок, чтобы он дошел до адресата:

Именной подарок.

1. Выбираете подарок для конкретного ребенка из списка (оставляете комментарий в теме, что вы его выбрали).

2. Покупаете подарок.

3. Пишете письмо от Деда Мороза с самыми пожеланиями (не обязательный пункт, но желательный, детям будет очень приятно получить в ответ такое послание).

4. Обязательно прикрепляете на подарок всю информацию о ребенке (имя, фамилию, название интерната, то есть все те данные, которые будут указаны о ребенке в списке с его письмом).

5. Убедительная просьба: Не вкладывайте деньги в подарок.

6 Приносите подарки в офис организации ОФ "Прав защиты детей сирот" до 24 декабря.

Также есть общие подарки, например, сладости, купив которые, можно указать в какой интернат их необходимо доставить. Или же, можно сделать подарок с конфетами конкретному ребенку.

Все подробности можно узнать по телефону: 0559 800 579.

Письма с желаниями мальчишек и девчонок можно посмотреть на сайте:

https://happychild.kg/