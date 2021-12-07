Мощнее и качественнее! MegaCom развивает сеть по всему Кыргызстану

Благодаря активному развитию сети, усилению покрытия и модернизации оборудования связь от MegaCom стала еще лучше. Проведенные в октябре-ноябре 2021 года технические работы позволили улучшить качество сигнала и увеличить пропускную способность сетей 2G/3G/4G в семи областях и столице Кыргызской Республики.

Модернизация базовых станций в городах Бишкек, Джалал-Абад, Кант, Кара-Балта, Каракол, Кара-Суу, Кызыл-Кия, Майлуу-Суу, Нарын, Ноокат, Ош, Талас, Токмок, Узген, Чолпон-Ата, а также пгт. Айдаркен, Каджи-Сай, Пристань-Пржевальского и Сумсар существенно увеличила пропускную способность 4G. В следующих селах также повышено качество связи и мобильного Интернета сети четвертого поколения:

50 лет СССР, Ак-Булак, Алыш, Аустан, Боз, Валакиш, Газ, Джаны-Джер, Жаныжер, Какыр, Калтак, Камбар-Абад, Кара-Токой, Кароол, Кереге-Таш, Майдан, Минчынар, Олагыш, Пум, Согмент, Тажиккыштак, Ташкоргон, Уч-Коргон, Центральное, Эски-Оочу Баткенской области; Айгыр-Джал, Алчалуу, Арсланбоб, Базар-Коргон, Баймундуз, Благовещенка, Гумхана, Джай-Терек, Джарадар, Казарман, Кара-Джыгач, Карамарт, Кош-Болот, Кызыл-Джар, Кызыл-Джылдыз, Кызыл-Токой, Момбеково, Нарын, Первое Мая, Тотия Джалал-Абадской области; Ак-Дебе, Ак-Терек, Алкым, Ан-Остен, Баетовка, Бактуу-Долоноту, Барскоон, Бирлик, Богатыровка, Боз-Бешик, Бостери, Бурма-Суу, Григорьевка, Даркан, Джеле-Дебе, Джети-Огуз, Джон-Булак, Джылуу-Булак, Жалгыз-Орюк, Ичке-Булун, Кабак, Кара-Джал, Кара-Ой, Кашат, Корумду, Кызыл-Орюк, Кытай, Липенка, Оргочор, Орнек, Отуз-Уул, Подгорное, Сары-Булун, Сары-Ой, Светлая Поляна, Тамга, Таш-Кыя, Тегизчил, Темировка, Тору-Айгыр, Тосор, Тюп, Уч-Кайнар, Челпек, Чок-Тал, Чон-Кызыл-Суу, Чон-Сары-Ой, Чырак, Шаты, Ырдык Иссык-Кульской области; Ат-Башы, Большевик, Кызыл-Джылдыз, Тендик Нарынской области; Агартуу, Айбек, Ак-Таш, Алга, Алга-Бас, Алтын-Булак, Алтын-Кюрек, Ана-Кызыл, Андижанское, Арек, Арпа-Тектир, Асанчек, Бек-Джар, Борко, Буйга, Гайрат, Гулбаар-Толойкон, Гюльбахор, Гюльстан, Дароот-Коргон, Джан-Шоро, Джаны-Турмуш, Джар-Кышлак, Джетим-Дебе, Жаныарык, Жоош, Калинина, Калматай, Капчыгай, Карагур, Кара-Дебе, Караке, Кара-Таш, Карла Маркса, Кел-Чаты, Кенджекул, Кенеш, Керме-Тоо, Кесек, Кичи-Бюлелю, Коджо-Келен, Коммунизм, Кошулуш, Кыдырша, Кызыл-Абад, Кызыл-Коргон, Кызыл-Кырман, Кызыл-Сарай, Кызыл-Тейит, Кызыл-Шарк, Кыймыл, Кыш-Абад, Лангар, Ленин-Джол, Мады, Нариман, Насирдин, Озгерюш, Октябрь, Он Эки-Бель, Отуз-Адыр, Питомник, Правда, Присавай, Савай, Сары-Таш, Социализм, Таджик-Махалла, Талдык, Тепе-Коргон, Топ-Терек, Тээке, Уйгур-Абад, Учар, Фрунзе, Хауз, Чон-Бюлелю, Шагым, Эркин Ошской области; Арал, Баласары, Бейшеке, Джийде, Кара-Суу, Кек-Дебе, Кызыл-Адыр, Кызыл-Джылдыз, Покровка, Тамчи-Булак, Уч-Коргон, Уч-Эмчек, Чон-Капка Таласской области; Ак-Кашат, Ак-Сеок, Александровка, Алексеевка, Алтымыш, Бейшеке, Виноградное, Гидростроитель, Гроздь, Дачное, Джаны-Пахта, Джер-Казар, Дорожное, Дружба, Жетиген, Ивановка, Интернациональное, Кайырма, Кара-Булак, Кара-Дебе, Кашка-Баш, Кош-Кашат, Кошой, Красная Речка, Кыз-Моло, Кызыл-Октябрь, Кызыл-Туу, Лебединовка, Ленин-Джол, Ленинское, Маловодное, Манас, Мирное, Нижнечуйское, Новое, Новопокровка, Отогон, Панфиловское, Петровка, Прогресс, Садовое, Северное, Сокулук, Спартак, Татыр, Таш-Башат, Токбай, Чуйское, Шалта, Шамшы Чуйской области.

За счет усовершенствования базовых станций улучшен сигнал сети 3G в городах Баткен, Бишкек, Кант, Кара-Балта, Каракол, Кара-Куль, Кызыл-Кия, Майлуу-Суу, Ош, Токмок, Узген, а также в селах:

Алыш, Боз, Боз-Адыр, Бужум, Валакиш, Голбо, Жаныжер, Интернациональное, Какыр, Калтак, Камбар-Абад, Кара-Токой, Кара-Тумшук, Кызыл-Жол, Лейлек, Минчынар, Олагыш, Рават, Тажиккыштак, Ташкоргон, Уч-Коргон, Центральное, Чек, Чет-Кызыл Баткенской области; Айгыр-Джал, Алчалуу, Базар-Коргон, Баймундуз, Башкы-Терек, Благовещенка, Бюргёндю, Джай-Терек, Карамарт, Момбеково, Первое Мая, Тотия Джалал-Абадской области; Ак-Дебе, Ак-Кочкор, Алкым, Ананьево, Ан-Остен, Барскоон, Боз-Бешик, Григорьевка, Даркан, Джеле-Дебе, Джениш, Джети-Огуз, Жалгыз-Орюк, Ичке-Булун, Кабак, Кайнар, Кара-Ой, Кароол-Дебе, Кичи-Джаргылчак, Конкино, Корумду, Кургак-Айрык, Кызыл-Суу, Кытай, Липенка, Михайловка, Мундуз, Оргочор, Подгорное, Покровская Пристань, Саруу, Сары-Булун, Светлая Поляна, Талды-Булак, Тамга, Теплоключенка, Тилекмат, Тосор, Тюп, Чон-Джаргылчак, Чон-Сары-Ой, Чырак, Ырдык Иссык-Кульской области; Кош-Дебе, Тюгель-Сай Нарынской области; Алтын-Кюрек, Арпа-Тектир, Бек-Джар, Буйга, Джар-Кышлак, Джетим-Дебе, Донуз-Тоо, Жоош, Калматай, Кара-Таш, Карла Маркса, Кел-Чаты, Кенеш, Керме-Тоо, Кичи-Бюлелю, Кошулуш, Кызыл-Сарай, Лангар, Маданият, Нариман, Насирдин, Озгерюш, Октябрь, Он Эки-Бель, Отуз-Адыр, Сары-Таш, Социализм, Топ-Терек, Учар, Хауз, Чагыр, Чон-Бюлелю Ошской области; Бакай-Ата, Бакыян, Джон-Коргон, Джоон-Тебе, Кызыл-Адыр, Маданият, Суулу-Маймак, Урмарал, Уч-Булак, Уч-Коргон, Чон-Капка Таласской области; Акматбек, Александровка, Беловодское, Бурана, Военно-Антоновка, Гидростроитель, Гроздь, Ивановка, Кара-Дебе, Кара-Ой, Ленина, Садовое, Советское, Сокулук, Талды-Булак Чуйской области.

Модернизированы базовые станции MegaCom сети 2G в городах Бишкек, Кызыл-Кия, Ош, а также в селах:

Алыш, Боз, Валакиш, Интернациональное, Какыр, Калтак, Камбар-Абад, Кара-Токой, Олагыш, Тажиккыштак, Ташкоргон, Уч-Коргон, Центральное Баткенской области; Базар-Коргон, Благовещенка, Момбеково, Саты Джалал-Абадской области; Кара-Ой, Кен-Суу, Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области; Тюгель-Сай Нарынской области; Донуз-Тоо, Керме-Тоо Ошской области; Александровка, Гроздь, Сокулук Чуйской области.

Со вводом в эксплуатацию дополнительного оборудования доступ к связи 4G получили абоненты MegaCom, проживающие в пгт. Восточный, а также в селах:

Голбо, Кара-Суу, Кек-Таш, Коммунизм Баткенской области; Кулукдобо, Кыз-Кель, Саты, Хаджир-Абад Джалал-Абадской области; Бирлик, Григорьевская Пристань, Джениш, Кайнар, Кен-Суу, Конкино, Кургак-Айрык, Мундуз, Покровская Пристань, Сары-Булун, Талды-Булак, Тилекмат, Чон-Джаргылчак, Шаты Иссык-Кульской области; Ак-Кудук, Ак-Муз, Баш-Каинды, Кадыралы, Куйбышева, Куйручук, Мин-Булак, Сары-Булак, Туз, Тюгель-Сай Нарынской области; Присавай Ошской области; Кара-Ой, Сасык-Булак Таласской области; Джаны-Турмуш, Степное, Чон-Джар Чуйской области. Новые базовые станции стандарта 3G появились в селах: 50 лет Киргизии, Ай-Кол, Апкан, Зар-Таш, Маданият, Тогуз-Булак, Чапаева, Чогорок, Чон-Гара, Чон-Кара Баткенской области; Коргон, Сары-Сегет Джалал-Абадской области; Ак-Терек, Бирлик, Боз-Булун, Джылуу-Булак, Кек-Дебе, Кен-Суу, Шаты Иссык-Кульской области; Донуз-Тоо Ошской области.

Информацию о зоне охвата сети можно получить в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия, с помощью которой легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

Напоминаем, что абоненты MegaCom могут направлять свои пожелания относительно населенных пунктов, где имеется необходимость в усилении покрытия сети, связавшись с Контакт-центром по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.