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В России увеличивается количество трудовых мигрантов

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- Евгений Денисенко
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В России растет число поставленных на учет мигрантов. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на официальные данные МВД РФ.

Согласно информации ведомства, сейчас в стране находится более 10,6 миллиона иностранных граждан. В прошлом году этот показатель был на 2,3 миллиона меньше - 8,3 миллиона.

Также за январь–октябрь 2021 года в РФ оформили 1,8 миллиона разрешений на работу приезжим из-за границы. За тот же срок в прошлом году этот показатель составлял 971 тысяча 854 патента (от необходимости получать такие документы, напомним, освобождены граждане стран-членов Евразийского экономического союза, в который входит и Кыргызстан).

Кроме того, почти 610 тысяч граждан других государств получили российские паспорта, в 2020 году - на 100 тысяч человек меньше.

В октябре 2021 года правительство России изменило прогноз по коэффициенту миграционного прироста на текущий год. Этот показатель поднялся с отметки в 14,3 до 27,3 и в конце декабря составит 398 тысяч человек. До последних поправок в Едином плане по достижению национальных целей развития ожидалось, что он немного превысит 200 тысяч человек.

По причине пандемии коронавируса число рабочих, приезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья, в прошлом году сократилось вдвое вследствие закрытия границ. В наибольшей степени от нехватки трудовых мигрантов пострадали строительная и жилищно-коммунальная сферы. В настоящее время мигранты начали возвращаться в страну.


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URL: https://www.vb.kg/410478
Теги:
миграция, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
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