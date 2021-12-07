Здравоохранение КР остро нуждается в государственно-частном партнерстве

Мэтры кыргызской медицины в один голос говорят, что стране крайне необходима хотя бы одна многопрофильная, хорошо оснащенная больница. А поскольку строительство и оснащение такого больничного комплекса за счет государства нереально, то здесь необходимо участие и инвесторов, и государства. Это единственный путь развития нашей медицины, это выход из тупика, из которого ни медики, ни больные не могут выбраться уже много лет. И противиться государственно-частному партнерству сейчас просто недальновидно. Да и нет у нас, похоже, другого выхода.

"Государственно-частное партнерство в социальном секторе, особенно в здравоохранении, это не новшество, оно уже давно используется в мире, - сказал VB.KG экс-министр здравоохранения КР, профессор Талантбек Батыралиев, который, еще будучи министром, говорил о необходимости и преимуществах такого партнерства. - Турция, которая выделила землю на 25 лет, пригласила инвесторов и вместе с ними за короткий срок построила 18 медицинских центров на 52 тысячи коек. Таким образом, удалось добиться улучшения инфраструктуры. При этом на 25 лет растянули долг на ремонт и модернизацию. На 25 лет приобретаются услуги, которые могут закупаться по-разному. На социальное страхование в Турции закупают услуги стопроцентно, при этом граждане не вносят сооплату".

На днях кыргызстанские медики вернулись из Стамбула, где обсуждалась актуальнейшая для нашей страны проблема государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. Как пример такого сотрудничества государства и частного бизнеса им показали новый современный больничный комплекс Башакшехир Чам Сакура.

Как пояснил VB.KG профессор Батыралиев, ГЧП зависит от социальной политики, используемой по-разному в разных государствах. Например, если за короткий срок государство хочет изменить инфраструктуру, но при этом недостаточно бюджетных средств, тогда их объём можно растянуть на 10, 15, 20 лет.

С его доводами о преимуществах государственно-частного партнерства в бытность его министром соглашались, прекрасно понимая, что без такого союза нашему здравоохранению не выжить. Однако никто не рискнул взять на себя ответственность внедрить в нашу систему здравоохранения ГЧП. Профессору же Батыралиеву попросту тогда не дали построить многопрофильную больницу по этому принципу, якобы не нашлось за городом земли для нее. А, может, надежные инвесторы, которые давно работают в системе государственно-частного партнерства в разных странах и которые готовы были прийти к нам, не дали "на шапку", или кто-то уже положил глаз на этот участок земли?

Наверное, и неважно, какая была причина. Главное - она ударило вновь по тысячам больных, потому что наше здравоохранение уже не первый год находится в глубочайшей стагнации, задыхается от нехватки финансирования и, как следствие, - отсутствия современной инфраструктуры, оборудования, современных методов диагностики и лечения. А пандемия по большому счету добивает ее.

Однако дальше разговоров об этой оправдывающей себя во всех смыслах системе отношений государства и частного бизнеса дело пока не идет. Нужна, как говорят в таких случаях, политическая воля.

Кто–то может позволить себе лечение и обследование за рубежом, но большинство–то, увы, нет. Да и почему, собственно, кыргызстанцы должны уезжать за тридевять земель для этого, когда, как говорится, дома и стены помогают. Тем более в специалистах–медиках у нас недостатка нет. И можно только приветствовать инициативу кыргызстанских медиков, побывавших в Турции и настойчиво поднимающих вопрос о государственно–частном партнерстве. Кстати, успешный пример такого партнерства все-таки у нас есть в службе гемодиализа. Почему не продолжить?

Противники государственно-частного партнерства считают, что стоимость медуслуг может подняться. Но бесплатной медицины нет нигде, да и не может быть. Мы и сейчас – ни для кого не секрет - платим абсолютно за все. Более того родственники больных, которым не могут помочь здесь из-за отсутствия того же оборудования, по крохам собирают тысячи долларов на их лечение за рубежом. Но это же не нормально! Например, совсем недавно маленького ребенка возили на операцию в Индию, потому что наши опытные детские хирурги из-за отсутствия нужного им аппарата не могли прооперировать ее на родине. Родители продали все за бесценок, чтобы спасти дочь. Операции в родной стране обошлась бы им однозначно в разы дешевле.

Несколько лет назад доноры программы реформирования системы здравоохранения сделали акцент на профилактику заболеваний: мол, при вашем уровне финансирования строительство клиник и их оснащение страна не потянет. А потому, дескать, занимайтесь профилактикой, поскольку она не требует больших финансовых затрат. Но как таковой профилактики у нас нет, а есть огромная армия больных с серьезнейшими недугами, которые требуют высокотехнологичного лечения. И количество больных растет, а государство не может им помочь. И это еще один негативный штрих, который должен подтолкнуть наши власти к государственно–частному партнерству.

По словам членов делегации, клиники, что построены в Турции в сотрудничестве государства и частного бизнеса, впечатляют. Главный врач госпиталя Башакшехир Чам Сакура профессор Нуреттин Йигит и генеральный директор (СЕО) Ронессанс груп Мехмет Каракуш рассказали, что госсектор не несет никаких расходов до тех пор, пока медучреждение не будет принято в эксплуатацию. Минздрав проводит оплату частному сектору только после предоставленных услуг, качество которых гарантируется.

"Если мы хотим улучшить инфраструктуру, оказывать качественные медуслуги гражданам, нам необходимо искать новые методы этого улучшения и один из них - это ГЧП. Поэтому государственно-частному партнерству в Кыргызстане однозначно быть, но при этом необходимо рассматривать все риски и не только экономические, но и риски политического характера. Инвестиции требуют стабильности и желательно на долгие годы. С каждым годом потребность в новых технологиях и текущих медуслугах у наших граждан будет расти. А как быть? Ждать и действовать поэтапно, когда мы сами сможем всё устроить, уже нет времени да и особых надежд. Значит, надо выбрать другой, ускоренный, путь развития, чтобы улучшить инфраструктуру здравоохранения, дав тем самым врачам возможность оказывать качественные услуги нашим гражданам и сделать их максимально доступными", - добавил профессор Батыралиев.

Кстати

Турецкий опыт ГЧП перенимает Казахстан. На первом этапе в качестве пилотных проектов предлагается реализовать 5 крупных многопрофильных медицинских кластеров в городах Караганды, Алматы, Петропавловск и Нур-Султан.