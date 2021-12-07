Дипломаты КР посетили в Свердловской области осужденных соотечественников

Сотрудники Генерального консульства Кыргызской Республики в Екатеринбурге посетили осужденных граждан КР, отбывающих наказание на территории Свердловской области. Как рассказали в генконсульстве, состоялись посещения исправительных колоний №46 и №5 Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), расположенных в городах Невьянск и Нижний Тагил.

Во время встреч с находящимися здесь соотечественниками дипломаты проинформировали их о процедурах экстрадиции осужденных лиц на родину, условно-досрочного освобождения из исправительных колоний, о порядке рассмотрения соответствующих вопросов компетентными органами обеих стран. Также речь шла о проводимой генконсульством работе по поступившим заявлениям осужденных, о порядке их документирования перед возвращением в Кыргызстан.

По просьбе отдельных граждан были проведены индивидуальные беседы с ними, даны консультации по правовым и другим интересующим вопросам.

Кроме того, представители генконсульства встретились с руководителями обеих колоний, получили информацию об условиях содержания, работы и досуга осужденных. Последние, как отмечалось, имеют возможность трудиться, получать заработную плату, покрывать исковые требования и расходы на собственные нужды.

Как сообщается, в настоящее время в этих исправительных колониях содержатся 38 граждан Кыргызстана.

Немного ранее сотрудники генерального консульства КР в Екатеринбурге посетили также СИЗО – 1 ГУ ФСИН РФ по Свердловской области. И также проконсультировали по правовым и иным вопросам находящихся здесь сограждан. Состоялась встреча с руководством данного учреждения, в ходе которой обсуждались вопросы содержания под следствием граждан Кыргызской Республики.