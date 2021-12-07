Военный комитет ОДКБ обсудит угрозы в Центральной Азии

Очередное, девятнадцатое по счету заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ состоится 8 декабря. Оно пройдет в режиме видеоконференцсвязи под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова.

В заседании примут участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель Генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.

Как сообщается, будут обсуждаться вызовы и угрозы военной безопасности в Восточноевропейском, Кавказском и Центральноазиатском регионах коллективной безопасности, а также вопросы дальнейшего развития Коллективных авиационных сил и организации противовоздушного прикрытия коалиционных группировок войск при их развертывании и применении в регионах коллективной безопасности.

Членов Военного комитета проинформируют о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных Арменией в период председательства в Организации в 2022 году, о государственных органах Кыргызской Республики, действующих в сфере обеспечения обороны, о ходе работы по привлечению миротворческого потенциала ОДКБ к миротворческой деятельности ООН.

Речь также пойдет о подготовке Михайловской военной артиллерийской академией (Санкт-Петербург) военных кадров для государств ОДКБ по специальностям ракетных войск и артиллерии.

Военный комитет создан при Совете министров обороны ОДКБ. Членами ВК являются начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и начальник Объединенного штаба ОДКБ.