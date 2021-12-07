Погода
$ 84.80 - 84.90
€ 95.42 - 96.87

Военный комитет ОДКБ обсудит угрозы в Центральной Азии

79  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Очередное, девятнадцатое по счету заседание Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств – членов ОДКБ состоится 8 декабря. Оно пройдет в режиме видеоконференцсвязи под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова.

В заседании примут участие начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель Генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.

Как сообщается, будут обсуждаться вызовы и угрозы военной безопасности в Восточноевропейском, Кавказском и Центральноазиатском регионах коллективной безопасности, а также вопросы дальнейшего развития Коллективных авиационных сил и организации противовоздушного прикрытия коалиционных группировок войск при их развертывании и применении в регионах коллективной безопасности.

Членов Военного комитета проинформируют о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных Арменией в период председательства в Организации в 2022 году, о государственных органах Кыргызской Республики, действующих в сфере обеспечения обороны, о ходе работы по привлечению миротворческого потенциала ОДКБ к миротворческой деятельности ООН.

Речь также пойдет о подготовке Михайловской военной артиллерийской академией (Санкт-Петербург) военных кадров для государств ОДКБ по специальностям ракетных войск и артиллерии.

Военный комитет создан при Совете министров обороны ОДКБ. Членами ВК являются начальники генеральных штабов вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и начальник Объединенного штаба ОДКБ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410486
Теги:
ОДКБ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  