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В КР впервые по решению Комитета ООН возобновили рассмотрение дела о пытках

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- Александра Василькова
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Верховный суд Кыргызстана возобновил рассмотрение дела о пытках после жалобы от комитета ООН по правам человека. Об этом сообщает Коалиция против пыток в Кыргызстане.

Джалал-Абадская правозащитная организация "Справедливость" в лице адвоката Уткира Джаббарова обращалась в прокуратуру и несколько судов Кыргызстана, но те отказывались начинать расследование по факту пыток.

"Впервые в истории страны после обращения со стороны ООН 30 ноября Верховный суд удовлетворил полностью ходатайство адвоката, отменил все предыдущие решения судов и направил в Генпрокуратуру дело для возобновления судебного производства по пыткам. Пытка, которая была совершена еще в 2007 году, будет рассматриваться в уголовном порядке. Это одно из судьбоносных решений для Кыргызстана, для правоприменительной практики. Мы, как правозащитники, очень рады и приветствуем такое решение Верховного суда", - заявил Джаббаров.

Он напомнил, что в 2007 году сотрудники Аксыйского РОВД жестоко избили 40-летнего жителя Кербена Курманбека Чыныбекова, чтобы добиться признательных показаний в скотокрадстве. Чыныбеков свидетельствовал, что его жестоко избивали, душили пакетом, пристегивали наручниками к батарее и засовывали дубинку в задний проход.

"Руки сзади застегнули в наручники, ноги обвязали ремнем, спустили штаны и сказали, что сейчас засунут дубинку в зад, и я все расскажу - "Ты передо мной должен не то, что говорить, а петь, ты буквально должен изливаться в признаниях". Дубинкой кололи мне сзади", - рассказал "Справедливости" Чыныбеков.

Пострадавший утверждал, что из него хотели выбить признательные показания по всем нераскрытым дела в местности о скотокрадстве. За 12 дней он признался в краже 14 животных. Также он говорил, что в ИВС ему отказывали в медицинской помощи, из-за чего он стал инвалидом. По словам пострадавшего, его даже не пустили на похороны матери, чтобы скрыть побои.


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URL: https://www.vb.kg/410492
Теги:
Верховный суд, правозащитники, пытки, Кыргызстан, Генеральная прокуратура
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