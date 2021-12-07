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В Узбекистане при взрыве в торговом центре пострадали девять человек

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- Алина Мамаева
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В торговом центре "Инденим" в городе Денау Сурхандарьинской области 7 декабря в 3:57 ночи произошел взрыв и затем пожар, пострадали девять человек, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные МЧС Узбекистана.

В результате взрыва стены торгового центра обрушились. Пожарные и спасательные бригады прибыли на место происшествия в 4:02 и потушили пожар в 4:25.

Пострадали девять человек. Их доставили в городскую больницу.

На место происшествия прибыла правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Ачилбаем Раматовым. В правительственную комиссию вошли представители МВД, МЧС, Национальной гвардии, Минздрава и других ведомств.

По данному факту проводится предварительное расследование.


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URL: https://www.vb.kg/410495
Теги:
взрыв, Узбекистан
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