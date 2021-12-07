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Мэр Бишкека и жители жилмассива Дордой-2 решают вопросы благоустройства

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- Айжан Мамбеталиева
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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев продолжает инспекции в жилых массивах столицы. В этот раз глава муниципалитета встретился с жителями жилого массива Дордой-2 по вопросам узаконения жилой индивидуальной застройки и благоустройства территории.

В первую очередь, горожане обратились к мэру с просьбой отремонтировать местную детскую площадку. Айбек Джунушалиев поручил Свердловскому акимиату взять вопрос под контроль и в оперативном порядке создать безопасные условия для досуга детей.

Также обсуждено текущее состояние Северного кладбища, глава муниципалитета отметил, что намерен обратиться в кабинет министров и Чуйскую администрацию с просьбой не увеличивать территорию кладбища, а также установить ограждение вокруг погоста.

В свою очередь, МП "Бишкексвет" поручено провести освещение на улицах жилмассива, внести в план работ на 2022 год.

Также решен вопрос с водоснабжением по линии ПЭУ "Бишкекводоканал". На встрече с мэром подняли и вопросы об узаконивании земельных участков. Глава муниципалитета отметил, что в целях приведения в соответствие документов на земельные участки в жилых массивах начнут работу мобильные группы. Выездные группы будут проводить обследование и в дальнейшем изготовление технического паспорта на земельные участки с самовольным домостроением на местах.

График выездов мобильных групп будет размещен на официальном сайте мэрии Бишкека. Выездные встречи с горожанами, инспекции в жилых массивов продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/410497
Теги:
мэрия, Бишкек, мэр, жилмассив
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