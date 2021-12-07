Налогоплательщики по итогам 2019 и 2020 годов представили более 1 млн налог

Государственная налоговая служба подвела итоги декларационной кампании.

Так, по состоянию на 7 декабря 2021 года по республике представлены 519 тысяч 60 единой налоговой декларации по итогам 2020 года и 495 тысяч 445 деклараций – по итогам 2019 года. При этом в этом году 192 тысяч160 деклараций за 2019 год представлены согласно Закону КР от 3 апреля 2020 года, в соответствии с которым физическим лицам (включая государственных и муниципальных служащих) в связи с пандемией была предоставлена отсрочка на представление ЕНД по итогам 2019 года до 1 апреля 2021 года.

По итогам 2020 года 50 тысяч 525 ЕНД представили организации, 227 тысяч 950 – индивидуальные предприниматели, 130 тысяч 955 деклараций – физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, 51 тысяча 176 – физические лица, не имеющие облагаемых доходов, 58 тысяч 454 – государственные и муниципальные служащие.

Также в электронном виде по итогам 2020 года представлены 166 тысяч 363 ЕНД, тогда как за 2019 год – 102 тысячи 353 декларации.