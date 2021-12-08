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В СНГ появится совместная система связи вооруженных сил

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- Евгений Денисенко
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В СНГ начнет действовать совместная (объединенная) система связи вооруженных сил стран-участниц. Это предусмотрено соответствующим соглашением, которое вступило в силу для России с 28 ноября 2021 года.

Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сообщается, что на сегодняшний день к нему присоединились Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Соглашение, заключенное на неопределенный срок, остаётся открытым для вступления и других государств Содружества.

Предусматривается, что основными задачами данной системы станут предоставление услуг связи и обмен информации между ВС стран-участниц соглашения, укрепление взаимодействия в военной сфере, приведение к совместимости национальных систем связи и спецсвязи данных государств.

С их командных пунктов часть сил и средств данной объединенной системы будет нести постоянное боевое дежурство. Стороны также обязуются не передавать информацию, полученную в рамках работы этой системы, третьим странам и использовать получаемые данные в ущерб другим подписантам соглашения.

Координировать работу объединенной системы связи станет Совет министров обороны стран государств СНГ через координационный комитет, председателем которого является начальник главного управления связи Вооруженных Сил РФ.


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URL: https://www.vb.kg/410516
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