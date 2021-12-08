Спектакли по книгам Айтматова показали на Молодежном театральном форуме

Четвертый Молодежный театральный форум стран Содружества, Балтии и Грузии завершился в Ташкенте. Свои работы на нем представили коллективы из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и других стран СНГ.

Организаторами форума, проходившего с 30 ноября по 7 декабря, выступили Международная конфедерация театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств-участников СНГ, фонда Президентских грантов и Министерства культуры Узбекистана.

В жюри вошли профессор кафедры искусствоведения и культурологии Государственного института искусств и культуры Узбекистана Мухаббат Туляходжаева, театровед Мария Хализева (Москва), народные артисты России Игорь Ясулович и Елена Яковлева, заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, актер Александр Феклистов.

Основная цель форума, как заявлено, - всемерное содействие укреплению творческих контактов молодых деятелей театра стран СНГ, Балтии и Грузии - режиссеров, драматургов, сценографов, театральных критиков, формированию единого культурного пространства. Этот масштабный театральный проект призван также обратить внимание государств, городских властей, общественных и творческих организаций на молодое поколение, определяющее будущее театра.

Спектакль-победитель получит право участвовать в следующем Международном театральном фестивале имени А.П.Чехова в Москве. Призеры получат и денежные премии. В прошлые годы спектакли из стран Содружества уже встречали в Кишиневе, Минске и Ереване.

По-прежнему остаются востребованными для сценического воплощения произведения Чингиза Айтматова. В этот раз на форуме были показаны сразу две такие постановки. Одну из них осуществил Азербайджанский государственный академический национальный драматический театра, положив в основу своего спектакля под названием "Манкурт" сюжет из айтматовского романа "И дольше века длится день".

В свою очередь коллектив Сырдарьинского областного музыкально-драматического театра (Узбекистан) подготовил для показа спектакль "Материнское поле".

В программу форума вошла и работа Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Б. Кыдыкеевой "Письма-самолетики". Это постановка о детстве, смерти, жизни и мечтах по мотивам произведений Эрика-Эмманюэля Шмитта "Оскар и Розовая Дама" и "Мсье Ибрагим и цветы Корана".

Программой форума также была предусмотрена образовательная программа, включающая мастер-классы, круглые столы, лекции, тренинги от ведущих специалистов театра. Мастер-классы провели, в том числе, художественный руководитель Студии SounDrama и Центра драматургии и режиссуры Владимир Панков, профессор Школы-студии МХАТ, художественный руководитель Московского театра "Современник" Виктор Рыжаков.