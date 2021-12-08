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В Ат-Башинском районе прошли встречи по снижению тарифов для малоимущих

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- Алина Мамаева
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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев провел собрание с администрацией и встречу с населением Ат-Башинского района Нарынской области по вопросу разъяснения снижения тарифа на электроэнергию для малообеспеченных семей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По словам министра, целью указа Президента "О мерах поддержки малообеспеченных граждан в виде снижения платы за электрическую энергию" является адресная социальная поддержка нуждающихся семей, имеющих детей до 16 лет, в условиях повышения тарифа на электроэнергию.

Кудайберген Базарбаев разъяснил, что малообеспеченным семьям с 1 января 2022 года тариф на электрическую энергию составляет 50,0 тыйынов за 1 кВтч при потреблении до 700 кВтч в месяц.

"Малообеспеченными считаются семьи, имеющие детей до 16 лет и получающие пособие "Уй-булого комок". Данное пособие назначается при условии, если среднедушевой совокупный доход семьи ниже 1000 сомов на каждого члена семьи.

Совокупный доход семьи формируется из заработной платы по месту основной и неосновной работы, включая денежное и натуральное довольствие, стипендии студентов, компенсации, авторские вознаграждения, алименты и т.д.

Кроме того, учитываются доходы от прочей экономической деятельности – сдача в наем имущества или земли, разведение и реализация животных, доходы от приусадебных участков. Также при определении нуждаемости семьи учитывается наличие крупного и мелкого рогатого скота, автомобиля и т.д.

В совокупный доход не включаются государственные пособия, пособия на погребение, единовременные пособия, пособия по родам, безработице, командировочные, страховые суммы, пенсии, оплата услуг персонального ассистента ребенка с инвалидностью", - пояснил Кудайберген Базарбаев.

В ходе встречи министр также личный прием граждан граждан Ата-Башинского района, дал соответствующие поручения по запросам граждан управлению социальной защиты.

Состоялась встреча с главами айыл окмоту района по реализации указа президента.

Также Кудайберген Базарбаев посетил реабилитационный центр "Ак Байрак", который поддерживается со стороны государственного социального заказа. Это центр пребывания для детей с инвалидностью, который посещает более 20 детей.


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URL: https://www.vb.kg/410520
Теги:
Нарынская область, тарифы, Кыргызстан
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