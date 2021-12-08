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В Московском районе сотрудники милиции провели встречу с имамами мечетей

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- Алина Мамаева
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7 декабря 2021 года сотрудниками ОВД Московского района были проведены профилактические и разъяснительные встречи с имамами мечетей, расположенных на территории Московского района. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Сотрудниками СПНЭМ ОВД Московского района была предоставлена информация "О религиозном экстремизме и их течении, наемничестве и лицах участвующих в вооруженных конфликтах и предусмотренной уголовной ответственности".

Правоохранители также подняли вопросы по недопущению радикализации населения и лицах придерживающих идеологию запрещенного в

Кыргызской Республике религиозного течения как "Йакын-Инкар", "Хизб-ут Тахрир", "Салифизм" и т. д.

Сотрудниками милиции были даны рекомендации о проведении разъяснительных работ среди местных жителей посещающих мечети, а также пятничных намазах о религиозных течениях и недопущения радикализации экстремисткой идеологии.


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URL: https://www.vb.kg/410524
Теги:
ГУВД, Кыргызстан
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