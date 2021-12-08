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Всемирный банк поучаствует в экономическом развитии Баткенской области

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- Алина Мамаева
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В рамках реализации Закона об особом статусе Баткенской области, Министерство экономики и коммерции совместно с другими государственными органами проводит работу с международными финансовыми институтами по привлечению инвестиций в регион. В частности, со Всемирным банком проводится обсуждение проекта "Региональное экономическое развитие Баткенской области" (ПРЭР-2) со сроком реализации с 2022 по 2027 год. Об этом сообщает пресс-служба экономического ведомства.

В рамках планируемого проекта II фазы ВБ "Региональное экономическое развитие", предполагается проведение мероприятий, направленных на развитие отдельных агропродовольственных кластеров с целью улучшения производства и производительности мелких сельскохозяйственных производителей в рамках выбранных кластеров, а также финансирование инвестиций по соблюдению санитарных и фитосанитарных стандартов и качества пищевых продуктов, которые будут включать в себя инвестиции в лабораторный потенциал и сертификацию государственных органов.

Данный проект ВБ предусматривается с предварительной суммой 50 миллионов долларов со сроком реализации на 6 лет.

Проект охватывает 6 компонентов деятельности таких как:

  1. планирование в целях устойчивого развития территорий;
  2. поддержание муниципальной инфраструктуры и базовых государственных услуг;
  3. усиление агропродовольственных кластеров;
  4. программа малых грантов для поддержки МСБ;
  5. реагирование на возможную ЧС;
  6. поддержка реализации, мониторинг и оценка проекта.


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URL: https://www.vb.kg/410526
Теги:
Всемирный банк, Кыргызстан, Министерство экономики и коммерции
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