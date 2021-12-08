Всемирный банк поучаствует в экономическом развитии Баткенской области

В рамках реализации Закона об особом статусе Баткенской области, Министерство экономики и коммерции совместно с другими государственными органами проводит работу с международными финансовыми институтами по привлечению инвестиций в регион. В частности, со Всемирным банком проводится обсуждение проекта "Региональное экономическое развитие Баткенской области" (ПРЭР-2) со сроком реализации с 2022 по 2027 год. Об этом сообщает пресс-служба экономического ведомства.

В рамках планируемого проекта II фазы ВБ "Региональное экономическое развитие", предполагается проведение мероприятий, направленных на развитие отдельных агропродовольственных кластеров с целью улучшения производства и производительности мелких сельскохозяйственных производителей в рамках выбранных кластеров, а также финансирование инвестиций по соблюдению санитарных и фитосанитарных стандартов и качества пищевых продуктов, которые будут включать в себя инвестиции в лабораторный потенциал и сертификацию государственных органов.

Данный проект ВБ предусматривается с предварительной суммой 50 миллионов долларов со сроком реализации на 6 лет.

Проект охватывает 6 компонентов деятельности таких как: