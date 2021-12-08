Акылбек Жапаров встретился с Аскаром Маминым. О чем они говорили?

Кыргызстан и Казахстан будут обмениваться опытом в сельскохозяйственной сфере, сообщает пресс-служба кабмина КР.

В ходе рабочей поездки в город Нур-Султан, Казахстан, председатель кабмина КР Акылбек Жапаров встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Главы правительств обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в различных сферах представляющих взаимный интерес.

Стороны выразили обоюдное согласие о необходимости развития двусторонних отношений и договорились предпринять реальные шаги по продвижению проектов в экономических, логистических, транспортных, вегетационных, водно-энергетических и иных сферах.

Особое внимание участники встречи обратили на реализацию совместных проектов в сельскохозяйственной отрасли, в том числе казахстанская сторона выразила заинтересованность в обмене опытом с кыргызскими предпринимателями, занимающимся сахарным производством, а также предложила рассмотреть возможность открытия совместного предприятия по выращиванию сахарной свёклы и сахара-сырца.

Также было отмечено, что казахская сторона окажет помощь в части поставки 1000 тонн озимой пшеницы.

Акылбек Жапаров отметил, что потребность республики составляет 12 тысяч тонн пшеницы и выразил готовность закупить указанный объем у казахской стороны.

Стороны также обсудили реализацию совместных проектов по обеспечению населения коммунальной и сельскохозяйственной техникой.

Акылбек Жапаров отметил, что в ближайшее время в городе Бишкеке по поручению президента КР будет запущено 2000 единиц автобусной техники, при этом решается вопрос определения поставщика данного транспорта.

В свою очередь премьер-министр РК выразил готовность к реализации данного проекта, отметив, что электрические автобусы, производимые в Казахстане отличаются экономичностью, безопасностью и долговечностью в применении.

Он также добавил, что казахстанские предприниматели готовы инвестировать в экономику КР по широкому спектру направлений.

Стороны детально обсудили совместный План мероприятий ("Дорожная карта") по созданию и функционированию оптово-распределительных центров на территории КР а также создание и функционирование индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Ак-Тилек" и "Карасу", запуск которых планируется в феврале 2022 года.

Практическая реализация данных проектов позволит увеличить товарооборот между двумя странами, который в будущем было предложено нарастить до 2 миллиардов долларов.