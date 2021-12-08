Президент Жапаров издал указ о мерах по безопасности на дорогах

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ "О неотложных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в Кыргызской Республике". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, данный Указ повысит безопасность дорожного движения, снизит количество пострадавших, тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

"Согласно документу, безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Кыргызской Республики. Эффективная организация дорожного движения, обеспечение безопасности дорожного движения – обязательное условие благополучия граждан, комфортности и безопасности их жизни.

Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста, что увеличивает нагрузку на социальный бюджет. Гибнут и становятся инвалидами дети.

В течение последних лет в Кыргызстане наблюдается тенденция увеличения дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. На данную тенденцию влияет ряд факторов, включая увеличение количества автотранспортных средств, несоблюдение Правил дорожного движения, а также низкий уровень их знания водителями.

Как показывает анализ, несмотря на предпринимаемые меры, не удается добиться устойчивого снижения аварийности и смертности на дорогах. Так, с 2010 года на территории республики зарегистрировано 73 851 ДТП, в которых погибло 11 144 человека, а 109 567 человек получили различные увечья.

При этом увеличивается количество таких происшествий с участием детей. Из общего количества ДТП с участием детей составляют 16 312 случаев, или 22,1%, в которых получили травмы 18 483 ребенка и погибло 1 306 детей.

По вине водителей совершено 61 694 ДТП, в которых погибло 10 020 человек, а 96 939 человек получили различные увечья. Самыми уязвимыми участниками дорожного движения, как среди раненных, так и среди погибших, являются пешеходы и пассажиры (примерно 70% пассажиров и пешеходов на 30% водителей).

Статистика смертей в результате дорожно-транспортных происшествий стала привычной картиной и воспринимается населением как нечто обыденное. Эксперты единодушно называют ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями в стране ужасающими. Соответственно государственным органам необходимо принять чрезвычайные меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

Главными задачами государственных органов в области обеспечения безопасности дорожного движения являются охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий.

Так, в целях эффективной организации дорожного движения, повышения безопасности дорожного движения, а также принимая во внимание Глобальный план, провозглашенный Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 74/229 "Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021-2030 годы", руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

Определить Министерство внутренних дел Кыргызской Республики ответственным государственным органом в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Кабинету Министров Кыргызской Республики:

– передать Министерству внутренних дел Кыргызской Республики функции по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, специальных технологических машин, водительского состава, проведению и приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами, выдаче водительских удостоверений и удостоверений тракториста-машиниста;

– в целях улучшения процесса обучения граждан теоретическим и практическим навыкам управления транспортными средствами, Правилам дорожного движения Кыргызской Республики передать в ведение Министерства внутренних дел Кыргызской Республики функции лицензирования деятельности автошкол;

– в целях упорядочения деятельности по перевозке пассажиров:

ввести лицензирование пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом с передачей функций лицензирования Министерству внутренних дел Кыргызской Республики;

передать в ведение Министерства внутренних дел Кыргызской Республики функции по лицензированию деятельности в сфере пассажирских перевозок;

– решить вопросы увеличения штатной численности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызской Республики с выделением дополнительных финансовых средств, улучшения материально-технической базы данного управления;

– передать в ведение Министерства внутренних дел Кыргызской Республики Государственное учреждение "Унаа" при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами;

– передать в ведение Министерства внутренних дел Кыргызской Республики из Департамента автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики структурные подразделения, осуществляющие деятельность по надзору и контролю за пассажирскими перевозками, с соответствующим штатом, финансовыми, материально-техническими средствами;

– в установленном порядке внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проекты законов, вытекающие из настоящего Указа;

– принять необходимые организационные, финансовые и иные меры, вытекающие из настоящего Указа", - говорится в сообщении пресс-службы президента.