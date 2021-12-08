Бишкекский спортсмен завоевал золото на Чемпионате Азии и Океании

Столичный муниципалитет сообщает, что воспитанник спортивной школы столицы по единоборствам Анарбек Ишенбаев завоевал золото на Чемпионате Азии и Океании по дзюдо среди юниоров, который проходил в Бейруте (Ливан) со 2 по 6 декабря.

Анарбек выступал в соревнованиях среди юниоров в весовой категории до 90 килограммов, где было заявлено 9 спортсменов. Ишенбаев стартовал со стадии 1/4 финала, где победил Сажжада Хана из Пакистана, а в полуфинальной схватке одолел Айдара Арапова из Казахстана.

В финальной схватке кыргызстанец боролся против Ли Намхуна из Южной Кореи, одержал победу и стал чемпионом Азии 2021 года.

Анарбек Ишенбаев - воспитанник СДЮСШОР по спортивным единоборствам при Управлении физической культуры и спорта мэрии города.

Также, среди юниоров медали завоевали Анарбек Ишенбаев (золото), Ханболот Ырысбеков и Шахида Нармухамедова (серебро) и Муса Шабданбеков (бронза).

Кадеты Дастан Джумашев, Эржан Канатбеков, Кадырши Саттаров и Жанар Жолдошева завоевали четыре бронзовые медали.