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Пограничники пресекли незаконный вывоз сигарет в Узбекистан

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- Алина Мамаева
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Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы сообщает, что пограничники управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области пресекли незаконный провоз контрабандного груза через кыргызско-узбекскую госграницу, а также возвратили гражданину Кыргызстана лошадей, перешедших в ходе выпаса на территорию Таджикистана.

7 декабря 2021 года в местности Вышка Кадамжайского района Баткенской области пограничный наряд Айдаркенского пограничного отряда задержал автомашину Hyundai-Porter под управлением гражданина Кыргызстана Н.Ф., который пытался нелегально провезти 7 тысяч 500 пачек сигарет "ESSE CHANGE" из Кыргызстана в Узбекистан.

По предварительным данным, стоимость задержанного груза составила 600 тысяч сомов.

После оформления соответствующих документов водитель и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

6 декабря 2021 года к пограничникам Лейлекского пограничного отряда обратился гражданин Кыргызстана Т.Пирназаров с просьбой вернуть его лошадей, перешедших на территорию Таджикистана в ходе выпаса.

Кыргызская сторона провела переговоры с пограничниками Таджикистана

В результате совместно проведенной работы 6 декабря 2021 года таджикские пограничники передали кыргызской стороне задержанных лошадей.

Гражданин Кыргызстана Т. Пирназаров выразил благодарность пограничникам Кыргызстана и Таджикистана за оперативную помощь в поиске и возврате лошадей.


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URL: https://www.vb.kg/410538
Теги:
граница, контрабанда, табак, Таджикистан, Кыргызстан
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