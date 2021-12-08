Первый житель жилмассива "Жер-Ынтымагы" оформил техпаспорт на недвижимость

Согласно постановлению кабинета министра КР №294 от 6 декабря 2021 года, с сегодняшнего дня в жилом массиве "Жер Ынтымагы" начали работу мобильные группы по обследованию и в последующем изготовлению технических паспортов на земельные участки с самовольным домостроением. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Комплексная и оперативная работа городских служб дала первые результаты, на сегодня уже есть первый горожанин, которому зарегистрировано заявление на получение техпаспорта на участок. На местах работают сотрудники Государственной регистрационной службы, Бишкекского филиала ГУ "Кадастр" и Ленинского акимиата.

Работа в данном направлении продолжается. Отметим, что график выездов мобильных групп в другие жилые массивы города будут оповещаться заранее на сайте мэрии города Бишкек.

Напомним, что ранее, 18 ноября, президент Садыр Жапаров, подъезжая к зданию администрации президента, вышел к собравшимся у здания жителям жилмассива "Жер-Ынтымагы".

Горожане рассказали, что на протяжении 15 лет не могут получить государственные акты о праве частной собственности на свои земельные участки ("Красные книги"), так как жилмассив расположен на территории санитарно-защитной зоны. В связи с чем, они испытывают трудности, связанные с получением государственных услуг, в виду отсутствия прописки.

Выслушав их обращение, Садыр Жапаров пообещал, что по его поручению соответствующие специалисты отправятся на место, где изучат вопрос и доложатся по ситуации. После чего будет принято соответствующее решение

Для пояснения: технический паспорт не является правоустанавливающим документом – это документ, в котором указаны только технические характеристики дома. К техническому паспорту прикладываются экспликация и поэтажный план объекта.