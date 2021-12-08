Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.42 - 96.87

Студенты УрФУ будут получать именные стипендии Фонда Суйменкула Чокморова

185  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Русском доме в Бишкеке состоялось подписание соглашения между Уральским федеральным университетом имени Бориса Ельцина и Общественным фондом Суйменкула Чокморова. Об этом сообщил Российский центр науки и культуры.

Кандидаты на соискание стипендий будут представлены Уральским федеральным университетом и Ассоциацией выпускников данного учебного заведения.

Именные стипендии предназначены для студентов и магистрантов из Кыргызстана. Вручать их планируют два раза в год: в феврале-марте и сентябре-октябре.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410540
Теги:
Россия, студенты, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  