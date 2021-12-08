Студенты УрФУ будут получать именные стипендии Фонда Суйменкула Чокморова

В Русском доме в Бишкеке состоялось подписание соглашения между Уральским федеральным университетом имени Бориса Ельцина и Общественным фондом Суйменкула Чокморова. Об этом сообщил Российский центр науки и культуры.

Кандидаты на соискание стипендий будут представлены Уральским федеральным университетом и Ассоциацией выпускников данного учебного заведения.

Именные стипендии предназначены для студентов и магистрантов из Кыргызстана. Вручать их планируют два раза в год: в феврале-марте и сентябре-октябре.