Активист: Указ президента о безопасности на дорогах только усилит коррупцию

"Решение передать полномочия в области обеспечения безопасности дорожного движения самому коррумпированному министерству является не самым лучшим решением. Это еще больше усилит коррупцию и может привести к негативным последствиям", - заявил VB.KG гражданский активист Болот Ибрагимов.

Напомним, президент Садыр Жапаров подписал указ "О неотложных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в Кыргызской Республике".

По новому указу, функцию по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, специальных технологических машин, водительского состава, проведению и приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами, выдаче водительских удостоверений и удостоверений тракториста-машиниста и другие вопросы касательно обеспечения безопасности дорожного движения будут переданы в полномочия Министерства внутренних дел.