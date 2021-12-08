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Активист: Указ президента о безопасности на дорогах только усилит коррупцию

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- Назгуль Абдыразакова
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"Решение передать полномочия в области обеспечения безопасности дорожного движения самому коррумпированному министерству является не самым лучшим решением. Это еще больше усилит коррупцию и может привести к негативным последствиям", - заявил VB.KG гражданский активист Болот Ибрагимов.

Напомним, президент Садыр Жапаров подписал указ "О неотложных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения в Кыргызской Республике".

По новому указу, функцию по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, специальных технологических машин, водительского состава, проведению и приему квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами, выдаче водительских удостоверений и удостоверений тракториста-машиниста и другие вопросы касательно обеспечения безопасности дорожного движения будут переданы в полномочия Министерства внутренних дел.


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URL: https://www.vb.kg/410546
Теги:
МВД, ПДД, Кыргызстан
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