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Поисковики стран СНГ укрепляют сотрудничество

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- Евгений Денисенко
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В Москве прошла международная конференция "Судьба солдата: теория и практика архивных исследований". Участие в ней, как сообщили в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества государств СНГ (МФГС), приняли представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Сербии, Узбекистана и Эстонии.

Среди более ста участников конференции - эксперты и активисты поискового движения, волонтеры, военные историки, краеведы. Они рассмотрели актуальные вопросы восстановления судеб пропавших без вести участников Великой Отечественной войны, обменялись опытом поисковой работы. Особое внимание было уделено работе с базами данных и архивными документами, содержащими сведения о погибших военнослужащих и военнопленных. Также обсуждались методики и практики установления судеб бойцов народного ополчения и воинов, умерших в госпиталях.

Работа конференции проходила по нескольким тематическим направлениям: "Судьба солдата", "Судьба бойца народного ополчения", "Судьба моряка", "Книга Памяти", "Дорога к обелиску", "Авиапоиск" и "Методы работы с электронными базами данных документов Великой Отечественной войны". Кроме того, состоялась дискуссия по возможностям и перспективам идентификации останков безымянных воинов по ДНК.

Это мероприятие уже в пятый раз организовало Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" при поддержке МФГС.

"Нынешний форум связал сотни и тысячи активных граждан в странах бывшего СССР и других государствах, которые считают своим долгом сохранение памяти о подвиге многонационального советского народа в Великой Отечественной войне", - отметила, выступая на конференции, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.


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URL: https://www.vb.kg/410547
Теги:
СНГ
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