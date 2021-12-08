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Как относятся бишкекчане к теме повторных выборов? (Опрос)

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- Анастасия Карелина
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Корреспонденты "Вечернего Бишкека" вышли с камерой и микрофоном на улицы кыргызской столицы, чтобы услышать мнение простых бишкекчан о самом важном политическом событии конца этого года - парламентских выборах.

Мы попросили людей ответить на следующие вопросы: Были ли прошедшие выборы депутатов Жогорку Кенеша чистыми и прозрачными? И нужно ли было повторное голосование?

Как выяснилось, большинство респондентов придерживаются одного мнения - выборы были чистыми, и повторные стране - не нужны, так как это пустая трата денег.


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URL: https://www.vb.kg/410551
Теги:
опрос, Бишкек, Жогорку Кенеш, #Выборы2021
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