Как относятся бишкекчане к теме повторных выборов? (Опрос)

Корреспонденты "Вечернего Бишкека" вышли с камерой и микрофоном на улицы кыргызской столицы, чтобы услышать мнение простых бишкекчан о самом важном политическом событии конца этого года - парламентских выборах.

Мы попросили людей ответить на следующие вопросы: Были ли прошедшие выборы депутатов Жогорку Кенеша чистыми и прозрачными? И нужно ли было повторное голосование?

Как выяснилось, большинство респондентов придерживаются одного мнения - выборы были чистыми, и повторные стране - не нужны, так как это пустая трата денег.