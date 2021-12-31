15 интересных фактов про Новый год

Что нового можно узнать про Новый Год? vb.kg подобрали 15 необычных фактов, которые, возможно, смогут вас удивить.

1. В России у Деда Мороза существует сразу три официальные резиденции: в Великом Устюге (начиная с 1998 года), в Чунозерской усадьбе (с 1995-го) и в Архангельске (с конца 80-х годов). Кроме того, постоянным местом проживания Деда Мороза, по крайней мере, с середины ХХ века, считается Северный Полюс.

2. Изначально песенка "В лесу родилась елочка" была просто стихом, который был опубликован в 1903 году в детском журнале "Малютка". А лишь через два года композитор Леонид Бекман сочинил музыку для этих стихов.

3. Первый стеклянный елочный шар был сделан в Тюрингии (Саксония) в XVI веке. Промышленное массовое производство ёлочных игрушек началось только в середине XIX века также в Саксонии. Мастера-стеклодувы выдували игрушки из стекла, а их помощники вырезали из картона колокольчики, сердечки, фигурки птиц и зверей, шары, шишки, орехи, которые потом раскрашивали яркими красками.

4. Под Новый год на Тибете пекут пирожки и раздают их прохожим. Богатство в новом году напрямую зависит от количества розданных пирожков.

5. Жители Испании и Мексики в полночь под бой курантов едят виноград. Тот, кто успеет полностью съесть 12 виноградин, привлечет в свою жизнь удачу.

6. В Гренландии почти всегда холодно и нет проблем с доступностью льда. Поэтому у местных эскимосов существует традиция дарить друг другу вырезанных изо льда белых медведей и моржей, которые долго не тают.

7. В Новый год ровно в полночь в Болгарии гасят свет. В течение трех минут каждый может поцеловать кого угодно, и только ночь об этом узнает.

8. Первая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году.

9. Японский Дед Мороз носит имя Тосигами. Это божество, которое призывают не боем курантов, а ударом колокола в буддийском храме. Бить нужно ровно 108 раз.

10. Когда Аль Пачино еще не был известным актером, он подрабатывал Санта Клаусом в Лапландии. Однажды у него отобрали права на управление оленьей упряжкой, но он все равно решил развести подарки по адресатам. Но у первого же тороса его остановили медведи и разодрали. К счастью, все это происходило в новогоднюю ночь в сказочной стране, так что уже через неделю Аль Пачино выписался из больницы и уехал на берег океана восстанавливать здоровье.

11. Фейерверки – это защита от злых духов. А вот в Венгрии темные силы боятся не пиротехники, а свиста. Поэтому в полночь венгры начинают свистеть в заготовленные дудочки и свистульки.

12. На елке перед Белым домом в США в 1895 году зажгли первую электрическую гирлянду.

13. В Германии подарки Санта Клаус приносит на подоконник, а в Швеции – к печке.

14. Впервые отмечать Новый год приказал 1 января знаменитый Цезарь. Случилось это более 2 тысяч лет назад.

15. Как правило, греки встречают Новый год в семейном кругу. Ровно в полночь глава семьи выходит во двор и разбивает о стену дома гранат. Бросать надо как можно сильнее, ведь если зерна разлетятся по двору, семья будет жить счастливо круглый год.