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В Бишкеке обрезают асфальтобетонную смесь вокруг деревьев

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- Алина Мамаева
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В целях соблюдения правил благоустройства столицы, сотрудники муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис" освобождают стволы деревьев от асфальтобетонной смеси, проводит обрезку дорожного полотна вокруг деревьев на тротуарах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня работы проводятся на территории Свердловского района, на улицах:

  1. пересечение ул. Абдрахманова и Боконбаева;
  2. пересечение ул. Усенбаева и Московская;
  3. ул. Боконбаева от ул.Абддрахманова до ул.Шопокова;
  4. пересечение ул.Шопокова и Огонбаева;
  5. ул. Московская от ул.Абдрахманова до ул.Шопокова (северная сторона);
  6. пересечение проспекта Жибек Жолу и ул.Школьная;
  7. ул.Школьная от пр.Жибек Жолу до Куренкеева;
  8. пересечение ул. Баялинова и Тыныстанова;
  9. ул.Т.Молдо №85 (восточная сторона).

Работа в данном направлении продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/410557
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан
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