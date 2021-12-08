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В Непале пассажиры вытолкали застрявший на полосе самолет

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- Анастасия Карелина
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Пассажиры самолета, совершившего посадку в аэропорту Баджура, вышли на взлетно-посадочную полосу, чтобы вытолкать воздушное судно за ее пределы. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в Непале, в провинции Судурпаштин-Прадеш. Один из самолетов, выполнявший рейс между городами, застрял на взлетно-посадочной полосе из-за лопнувшей шины шасси. Оборудования, которое могло бы вытащить самолет за пределы полосы, в аэропорту не оказалось. Пассажиры не растерялись и самостоятельно транспортировали самолет.


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URL: https://www.vb.kg/410559
Теги:
Непал, самолеты
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