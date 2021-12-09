Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 95.42 - 96.87

В Бишкеке бывший детдомовец просит помощи в получении красной книги

375  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Воспитанник детского дома, 29-летний Аржак Монгуш, имеющий II группу инвалидности, просить оказать содействие в оформлении на свое имя комнаты в общежитии Ленинского района. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По словам Аржака, ему было 1,5 года, когда родители оставили его в Беловодском дошкольном детском доме. О своих родителях он только знает, что маму зовут Монгуш Лидия, а отца Барчын. Потом его перевели в школу-интернат Панфиловского района имени Казыбека Тилебаева.

"После окончания многим выпускникам негде было жить. Некоторое время я жил в доме главы айыл окмоту - следил за домашним хозяйством и детьми. Потом знакомые подсказали, что детей-сирот государство должно обеспечить жильем. Я начал собирать необходимые документы и обращаться в соответствующие инстанции. В 2019-м столичный муниципалитет выделил мне комнату в общежитии в Ленинском районе. Комната была в очень плохом состоянии, крыша постоянно протекала. Бизнесмен Берик Эгинбаев профинансировал ремонт комнаты и крыши", - рассказал он.

Аржак по состоянию здоровья не может работать, в любой момент у него может случиться эпилептический приступ. Поэтому многие помогают молодому мужчине - кто продуктами, кто вещами. Но находятся и такие, которые обманывают парня, который имеет инвалидность.

"Соседка два года назад брала у меня в долг 30 тысяч сомов, которые я заработал в России. Но сейчас я только прошу помощи в оформлении красной книги на комнату в общежитии", - добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410562
Теги:
сироты, Бишкек, Кыргызстан, Помощь
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  