В Бишкеке бывший детдомовец просит помощи в получении красной книги

Воспитанник детского дома, 29-летний Аржак Монгуш, имеющий II группу инвалидности, просить оказать содействие в оформлении на свое имя комнаты в общежитии Ленинского района. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По словам Аржака, ему было 1,5 года, когда родители оставили его в Беловодском дошкольном детском доме. О своих родителях он только знает, что маму зовут Монгуш Лидия, а отца Барчын. Потом его перевели в школу-интернат Панфиловского района имени Казыбека Тилебаева.

"После окончания многим выпускникам негде было жить. Некоторое время я жил в доме главы айыл окмоту - следил за домашним хозяйством и детьми. Потом знакомые подсказали, что детей-сирот государство должно обеспечить жильем. Я начал собирать необходимые документы и обращаться в соответствующие инстанции. В 2019-м столичный муниципалитет выделил мне комнату в общежитии в Ленинском районе. Комната была в очень плохом состоянии, крыша постоянно протекала. Бизнесмен Берик Эгинбаев профинансировал ремонт комнаты и крыши", - рассказал он.

Аржак по состоянию здоровья не может работать, в любой момент у него может случиться эпилептический приступ. Поэтому многие помогают молодому мужчине - кто продуктами, кто вещами. Но находятся и такие, которые обманывают парня, который имеет инвалидность.

"Соседка два года назад брала у меня в долг 30 тысяч сомов, которые я заработал в России. Но сейчас я только прошу помощи в оформлении красной книги на комнату в общежитии", - добавил он.