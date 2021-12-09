Кайратбек Биримкулов пожаловался Жапарову на киношников из Кыргызстана

Как пояснил в своем обращении бывший журналист из Кыргызстана, а ныне гражданин Швейцарии Кайратбек Биримкулов, 31 марта 2021 года между ОсОО "Продюсерский центра "Дан" в лице директора Паризат Жакыпбековой и Швейцарской фирмой "Kairatbek Birimkulov Production" в лице директора Кайратбека Биримкулова был заключен договор.

Согласно договору последние намеревались в целях укрепления дальнейших производств в сфере кинематографии "Кыргызстан-Швейцария" каждый год совместно производить игровые фильмы по произведениям Чингиза Айтматова.

На этот год было запланировано создание фильма "Жамиля", по одноименной повести Чингиза Айтматова, в постановке режиссера Эльдара Турдумамбетова, по сценарию Керез Зарлыковой. По условиям договора гражданин Швейцарии Биримкулов и Жакыпбекова договорились осуществлять совместное финансирование данного фильма согласно приложенной смете.

С мая по июль месяцы 2021 года разными траншами и суммами перечислил на расчетный счет Жакыпбековой П.Ж. и ОсОО "Продюсерский центра "Дан" денежные средства в размере 42 150 (сорок две тысячи сто пятьдесят) долларов или 3 557 460 (три миллиона пятьсот пятьдесят семь тысячи четыреста шестьдесят) сомов. Однако, по словам Биримкулова, Жакыпбекова ни тогда и ни сейчас не может отчитаться в расходе денежные средств.

Согласно смете игрового фильма "Жамиля" сумма составила 18 731 848 (восемнадцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча восемьсот сорок восемь) сомов.

В целях исполнения взятых на себя обязательств Биримкулов в период времени с мая по июль месяцы 2021 года разными траншами и суммами перечислил на расчетный счет Жакыпбековой и ОсОО "Продюсерский центра "Дан" денежные средства в размере 42 150 (сорок две тысячи сто пятьдесят) долларов или 3 557 460 (три миллиона пятьсот пятьдесят семь тысячи четыреста шестьдесят) сомов. Однако, по словам Биримкулова, Жакыпбекова ни тогда и ни сейчас не может отчитаться о расходах денежных средств, полученных от него