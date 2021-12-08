Получен первый снимок омикрон-штамма

Ученые из университета Гонконга смогли сделать первый снимок омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится в релизе исследователей.

Они опубликовали фотографию с малым увеличением клетки (слева) и с большим увеличением инфицированной клетки (справа).

На первом снимке показана клетка Vero E6 почки обезьяны после заражения коронавирусом. При "Омикрон"-штамме фотография показала повреждение клетки с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы.

На втором снимке - увеличенная инфицированная клетка Vero E6. На нем видны скопления вирусных частиц с шипами в форме короны.

Штамм коронавируса B.1.1.529, который ВОЗ назвала "Омикрон" и определила как вызывающий обеспокоенность из‑за большого количества мутаций, впервые обнаружили в южной Африке. С тех пор случаи заражения им зарегистрировали в 57 странах, включая Россию, Великобританию, Бельгию, Италию, Германию, Нидерланды, Чехию, Австрию, Гонконг и Австралию.