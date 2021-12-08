Погода
$ 84.72 - 84.91
€ 95.42 - 96.87

Получен первый снимок омикрон-штамма

301  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ученые из университета Гонконга смогли сделать первый снимок омикрон-штамма коронавируса. Об этом говорится в релизе исследователей.

Они опубликовали фотографию с малым увеличением клетки (слева) и с большим увеличением инфицированной клетки (справа).

На первом снимке показана клетка Vero E6 почки обезьяны после заражения коронавирусом. При "Омикрон"-штамме фотография показала повреждение клетки с набухшими везикулами, содержащими маленькие черные вирусные частицы.

На втором снимке - увеличенная инфицированная клетка Vero E6. На нем видны скопления вирусных частиц с шипами в форме короны.

Штамм коронавируса B.1.1.529, который ВОЗ назвала "Омикрон" и определила как вызывающий обеспокоенность из‑за большого количества мутаций, впервые обнаружили в южной Африке. С тех пор случаи заражения им зарегистрировали в 57 странах, включая Россию, Великобританию, Бельгию, Италию, Германию, Нидерланды, Чехию, Австрию, Гонконг и Австралию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410571
Теги:
коронавирус, COVID-19, пандемия, COVID
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  