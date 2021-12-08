В Казани изнасилована и убита 16-летняя кыргызстанка

В Казани 30 ноября изнасиловали и убили 16-летнюю кыргызстанку. Об этом VB.KG сообщила председатель ОО "Элет Койгойу" Марипа Алыйкулова.

По ее данным жительница Араванского района Ошской области поехала к своей матери, которая работает в московском магазине. В день убийства молодая девушка отправилась в больницу на обследование, позже она была найдена мертвой со следами физического и сексуального насилия.

Кыргызские мигранты попросили помощи у посольства Кыргызстана в Российской Федерации в процедуре транспортировки тела девушки на родину, но просьба была проигнорирована.

"Отправку груза 200 в Кыргызстан помогло организовать араванское ОО "Мигранты", - сообщила нашему изданию Марипа Алыйкулова.