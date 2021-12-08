Погода
$ 84.77 - 84.90
€ 95.42 - 96.87

В Казани изнасилована и убита 16-летняя кыргызстанка

304  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Казани 30 ноября изнасиловали и убили 16-летнюю кыргызстанку. Об этом VB.KG сообщила председатель ОО "Элет Койгойу" Марипа Алыйкулова.

По ее данным жительница Араванского района Ошской области поехала к своей матери, которая работает в московском магазине. В день убийства молодая девушка отправилась в больницу на обследование, позже она была найдена мертвой со следами физического и сексуального насилия.

Кыргызские мигранты попросили помощи у посольства Кыргызстана в Российской Федерации в процедуре транспортировки тела девушки на родину, но просьба была проигнорирована.

"Отправку груза 200 в Кыргызстан помогло организовать араванское ОО "Мигранты", - сообщила нашему изданию Марипа Алыйкулова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/410572
Теги:
Араванский район, трудовая миграция, убийство, Москва
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  