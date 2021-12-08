В Казани погибла 19-летняя кыргызстанка

В Казани 30 ноября изнасиловали и убили 19-летнюю кыргызстанку. Об этом VB.KG сообщила председатель ОО "Элет Койгойу" Марипа Алыйкулова.

По ее данным жительница Араванского района Ошской области поехала к своей матери, которая работает в казанском магазине. В день убийства молодая девушка отправилась в больницу на обследование, позже она была найдена мертвой со следами физического и сексуального насилия.

В посольстве же Кыргызстана в России пояснили VB.KG, что, по данным следствия, девушка погибла в результате падения с многоэтажного дома.

"К сожалению, отдельные кыргызстанские СМИ и пользователи социальных сетей продолжают распространять недостоверную, непроверенную информацию о причинах гибели гражданки КР Б. к. А., 2002 г.р., в результате падения с многоэтажного жилого дома. Высказываются разного рода версии смерти гражданки Кыргызстана, основанные на слухах и домыслах, в том числе изнасилование гражданки.

Посольство находится на постоянной связи со следователем Следственного управления Следственного комитета России в г.Казани. Направлены соответствующие запросы в правоохранительные органы России.

В настоящее время проводится расследование происшествия, назначен ряд экспертиз, результаты которых будут известны примерно через 30 дней. При этом, по информации правоохранительных органов, исключается факт изнасилования.

Кроме этого, распространяется информация о якобы не оказании помощи Посольством по организации отправки тела умершей в Кыргызстан. Данная информация также не соответствует действительности и является ложной. В Посольство по данному вопрос не поступало ни устного, ни письменного обращения. В свою очередь, сотрудники Посольства самостоятельно нашли контакты матери умершей гражданки КР и обратились к ней с предложением о помощи, в том числе с разъяснением порядка получения денежных средств для репатриации тела. При этом гражданка отказалась от помощи Посольства.

В этой связи Посольство вновь напоминает, что за распространение заведомо недостоверной и ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики", - сообщили в посольстве КР в РФ.