Кыргызстан получил из Казахстана 616,4 миллион кВтч электроэнергии

Пресс-служба ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания" сообщает информацию по товарообмену с Казахстаном.

В целях сохранения водных ресурсов и исключения глубокой сработки Токтогульского водохранилища с уполномоченными энергетическими компаниями Казахстана был заключен договор о взаимных поставках электроэнергии в марте этого года.

В соответствии с достигнутым договором в летний период с Токтогульской ГЭС был осуществлен водовыпуск, который был возвращен в виде электрической энергии в зимний период.

Всего между ОАО "Электрические станции" и уполномоченными энергетической компанией Казахстана был заключен договор на взаимные поставки электроэнергии в объеме 900,0 миллион кВтч, с последующим возвратом полученной электроэнергии в период с июня по август месяцы с 2021 года по 2023 год в общем объеме 300 миллион кВтч.

По состоянию на 08 декабря 2021 года в рамках взаимных поставок электроэнергии из энергосистемы Казахстана получено 616,4 миллион кВтч электроэнергии.