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Утверждена госпрограмма по поддержке женского предпринимательства

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- Алина Мамаева
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Утверждена Программа по поддержке и развитию женского предпринимательства в КР на 2022-2026 годы. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба правительства

В целях поддержки и развития женского предпринимательства, предоставления доступа к финансовым ресурсам, создания условий для обучения желающих женщин основам ведения бизнеса, формирования условия для дальнейшего увеличения числа женщин-предпринимательниц кабмином принято решение:

Утвердить:

  1. Программу по поддержке и развитию женского предпринимательства в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы;
  2. План мероприятий по реализации Программы;
  3. Матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы.

Соответствующее решение кабмина вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/410574
Теги:
Кыргызстан, женщины
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