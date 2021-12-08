Утверждена госпрограмма по поддержке женского предпринимательства

Утверждена Программа по поддержке и развитию женского предпринимательства в КР на 2022-2026 годы. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, сообщает пресс-служба правительства

В целях поддержки и развития женского предпринимательства, предоставления доступа к финансовым ресурсам, создания условий для обучения желающих женщин основам ведения бизнеса, формирования условия для дальнейшего увеличения числа женщин-предпринимательниц кабмином принято решение:

Утвердить:

Программу по поддержке и развитию женского предпринимательства в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы; План мероприятий по реализации Программы; Матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы.

Соответствующее решение кабмина вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.