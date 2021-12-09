Акылбеку Жапарову посоветовали перестать морочить голову кыргызстанцам

Что делает глава кабмина КР Акылбек Жапаров для предотвращения продовольственного кризиса? Таким вопросом задался на своей странице в соцсети экономист Эмиль Ашымбаев.

"25 ноября 2021 года Казахстан ввел запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота всех половозрастных групп на 6 месяцев, а также картофеля и моркови сроком на 3 месяца. В магазинах ограничен отпуск картофеля, моркови, лука и других овощей.

Что это может означать для нашей республики? Только то, что начнется массовый вывоз картофеля, лука и моркови в соседнюю республику, в большинстве своем контрабандой, и дефицит наступит у нас.

Предпринимает ли меры для стабильности продовольственной ситуации кабмин? Или меры начнут приниматься только тогда, когда дефицит овощей и картофеля начнется у нас, и картофель будет стоить по доллару за килограмм? Летом мы уже ощутили вкус "золотой" моркови, и, как потом выяснилось, при дефиците овоща у нас, на экспорт все-таки ушли тысячи килограмм.

Каждый день продукты питания дорожают на два-три сома: молоко, сахар, мука, масло. Картофель уже стоит 37 сомов за килограмм. Пока держатся цены на лук в районе 25 сом. Что будет дальше?

И как раз именно в этот нелегкий период для граждан страны, кабмин вынес на общественное обсуждение проект постановления, где собираются "утвердить Положение о размере и порядке взимания сбора за проезд по автомобильным дорогам общего пользования".

В нем определяется "порядок расчета размера и взимания сбора за проезд по автомобильным дорогам общего пользования грузовых транспортных средств и автобусов, зарегистрированных в Кыргызской Республике и в иностранных государствах". Ставка сбора предполагается от 0,1 до 8,3 сома за километр.

Стоит ли говорить о том, что введение этих ставок снова отразится на стоимости товаров и услуг? Думаю, излишне, так как и все понятно.

Как бы Акылбек Жапаров ни утверждал, что работает во благо страны и граждан, все его действия носят диверсионный характер. Уже понятно, что "заслуженный" экономист умеет только красиво говорить о фантастических проектах, но ничего не может сделать для улучшения реальной, сегодняшней, жизни.

Нельзя строить светлое будущее, игнорируя жизнь людей в настоящем, это преступление против своего государства. И единственное, что может сейчас сделать Акылбек Жапаров – перестать морочить голову кыргызстанцам и просто уйти в отставку", - написал Ашымбаев.