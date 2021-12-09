У российской полиции расширятся полномочия

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении поправки в Федеральный закон "О полиции". Они наделяют сотрудников правоохранительных органов новыми полномочиями, отметили в нижней палате российского парламента.

Так, полицейские смогут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него. Также речь идет о лицах, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

Сотрудники полиции будут вправе "осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях".

Полицейские смогут вскрывать транспортные средства для спасения жизни граждан или обеспечения их безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для пресечения преступления или проверки сообщения об угрозе террористического акта. Подобная возможность предоставится стражам порядка и "для применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, если имеются основания полагать, что совершившее данное правонарушение лицо находится в состоянии опьянения".

Еще одно полномочие - проводить досмотр граждан, их личных вещей и транспорта не только при возможном наличии оружия, наркотиков и других запрещенных веществ, но и при наличии оснований полагать, что они "скрывают предметы хищения".

Закон также закрепляет за полицией полномочие обозначать доступными средствами, в том числе визуальными, места совершения преступлений, административных правонарушений, происшествий, проведения публичных и массовых мероприятий, территории и объекты, нахождение граждан на которых ограничено или представляет угрозу для их безопасности, и осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов.

Поправки, как сообщили в ГД, вступают в силу со дня их официального опубликования.